Incendio Consume Casa al Sur de Cd. Juárez; Dos Personas Resultan con Quemaduras

Este jueves se registró un incendio en una vivienda construida con madera y plástico, ubicada sobre una brecha del fraccionamiento Valle del Marqués, a la altura de la avenida Miguel de la Madrid, al sur de Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el domicilio se encontraba de manera irregular en ese lugar y presentaba acumulación de basura, así como materiales de madera y plástico en lo que parecía el patio de la vivienda.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, tras recibir una llamada al número de emergencias 911, en la que se reportaba una columna de humo. Los agentes resguardaron la zona en conjunto con personal de la Defensa Nacional.

Minutos después, arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes iniciaron las labores para sofocar el incendio. En el lugar también fue necesaria la presencia de paramédicos de Rescate, ya que se informó que al interior de la vivienda se encontraban cuatro personas.

Dos de ellas presentaban quemaduras en aproximadamente el 40 por ciento de su cuerpo, por lo que fueron trasladadas de inmediato a un hospital para recibir atención médica, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud.

De las otras dos personas únicamente se informó que se encontraban desorientadas; sin embargo, no presentaban lesiones físicas ocasionadas por el fuego, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información al respecto. Al corte de esta redacción, los cuerpos de emergencia continuaban trabajando para sofocar las llamas y posteriormente iniciar con el peritaje correspondiente, el cual permitirá determinar si el incendio fue provocado o se originó de manera accidental.