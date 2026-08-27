Seguridad

Incendio Consume Casa al Sur de Cd. Juárez; Dos Personas Resultan con Quemaduras

Una vivienda construida con cartón, madera y plástico fue consumida por el fuego, dejando a dos personas lesionadas.

La casa tenía acumulación de basura.La casa tenía acumulación de basura. Foto: N+

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Incendio en Ciudad Juárez consume casa de cartón y madera, dejando a dos personas con quemaduras graves.

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