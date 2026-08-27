Fiscalía de Sonora Brindará Medidas de Protección a Mónica Gámez por Seguimiento

Medidas de protección serán otorgadas a Mónica Gámez Grijalva por parte de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, luego de que acudiera ante la autoridad para denunciar formalmente el presunto seguimiento de un vehículo sospechoso en Hermosillo.

El caso comenzó después de que Gámez Grijalva, esposa de Fernando “N”, investigado por la Fiscalía General de la República por un presunto caso de huachicol fiscal, expusiera en redes sociales que un vehículo habría seguido sus movimientos por calles del norte de la capital sonorense y solicitara la intervención de las autoridades.

Ante esta situación, la Fiscalía estatal informó inicialmente que se encontraba realizando acciones para establecer contacto con la mujer, conocer de primera mano lo ocurrido y obtener la información necesaria para iniciar el procedimiento correspondiente, debido a que todavía no existía una denuncia formal.

Más tarde, Gámez Grijalva acudió ante la Fiscalía y presentó la denuncia, con lo que se pusieron en marcha las acciones de investigación para esclarecer las circunstancias relacionadas con el presunto seguimiento.

La Fiscalía señaló que, como parte de la atención al caso, se determinó otorgarle medidas de protección de acuerdo con los protocolos y disposiciones legales aplicables, mientras continúan las acciones para esclarecer los hechos denunciados.