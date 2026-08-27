Seguridad

Fiscalía de Sonora Brindará Medidas de Protección a Mónica Gámez por Seguimiento

La mujer expuso en redes sociales que un vehículo blanco la perseguía en Hermosillo.

Fiscalía de Sonora Brindará Medidas de Protección a Mónica Gámez por SeguimientoFiscalía de Sonora Brindará Medidas de Protección a Mónica Gámez por Seguimiento. Foto: Mónica Gámez

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Fiscalía de Sonora Brindará Medidas de Protección a Mónica Gámez, Esposa de Fernando Farías