Dos Policías Fueron Heridos al Intervenir en Una Riña en Guanajuato, Capital

Frente al bachillerato Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato (SABES) Los Pinitos se registró una presunta agresión.

Por lo que el director del plantel y vecinos alertaron a las autoridades marcando al número de emergencias 911, pidiendo el apoyo de policías en la zona de Marfil.

Agentes municipales llegaron al lugar, donde se percataron de que había varios jóvenes, algunos de ellos intentando agredir a otros con armas punzocortantes.

Cuando los policías intervienen en la pelea, también resultaron lesionados, por lo que pidieron refuerzos.

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Los agresores intentaron huir en una motocicleta, sin embargo, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades pertinentes.

Hasta el momento, se desconoce la razón por la que ocurrió la pelea y las identidades de los jóvenes detenidos. Paramédicos brindaron atención médica a los policías que resultaron con lesiones que no ponen en riesgo su vida.