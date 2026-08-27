Seguridad

Dos Policías Fueron Heridos al Intervenir en Una Riña en Guanajuato, Capital

Jóvenes lesionan a elementos de Seguridad Pública durante una pelea frente al SABES Los Pinitos.

Jóvenes Lesionan a Elementos de Seguridad Pública Durante Una Pelea frente al SABES Los Pinitos.Jóvenes Lesionan a Elementos de Seguridad Pública Durante Una Pelea frente al SABES Los Pinitos. Foto: N+

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Agentes municipales que acudieron a responder un reporte de un enfrentamiento entre jóvenes resultaron heridos por armas blancas en Guanajuato.

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