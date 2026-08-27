Gabriel de 65 Años Fue Asesinado a Balazos Dentro de su Negocio en San Francisco Del Rincón

Un comerciante dedicado a la reparación de televisores fue asesinado a balazos la tarde del miércoles en la zona Centro de San Francisco Del Rincón.

En un ataque armado directo ocurrido cerca del domicilio del alcalde Antonio “Toño” Marún. Los hechos se registraron alrededor de las 5:30 de la tarde sobre la calle Álvaro Obregón, entre José María Morelos y Miguel Hidalgo.

Donde dos hombres que viajaban en una motocicleta presuntamente arribaron al exterior del negocio y dispararon contra la víctima, identificada de manera preliminar como Gabriel N., de 65 años, para después huir.

El hombre, quien realizaba trabajos como cambio de pantallas y otras reparaciones electrónicas, quedó tendido sobre la banqueta.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron tras recibir el reporte y solicitaron apoyo médico. Sin embargo, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El sitio fue acordonado y quedó bajo resguardo, mientras agentes ministeriales y peritos realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y establecer la identidad de los responsables.