Homicidios

Gabriel de 65 Años Fue Asesinado a Balazos Dentro de su Negocio en San Francisco Del Rincón

Jóvenes Lesionan a Elementos de Seguridad Pública Durante Una Pelea frente al SABES Los Pinitos.

Gabriel de 65 Años Fue Asesinado a Balazos Dentro de su Negocio en San Francisco Del Rincón.Gabriel de 65 Años Fue Asesinado a Balazos Dentro de su Negocio en San Francisco Del Rincón. Foto: N+

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Agentes municipales que acudieron a responder un reporte de un enfrentamiento entre jóvenes resultaron heridos por armas blancas en Guanajuato.

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