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Adiós, Sopa de Perro en Corea del Sur; Vendedores se Quejan por Perder su Negocio

La tradicional ‘bosintang’, considerado como un alimento nutritivo para el cuerpo, se consume principalmente en verano desde hace varios siglos

Sopa de perro en restaurante de Corea del SurSopa de perro en restaurante de Corea del Sur. Foto: EFE

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Con una ley que prohíbe la sopa de perro, Corea del Sur enfrenta un cambio cultural. Propietarios de restaurantes se preocupan por su futuro.

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