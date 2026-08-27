Adiós, Sopa de Perro en Corea del Sur; Vendedores se Quejan por Perder su Negocio

Corea del Sur atraviesa por una etapa de transición histórica tras la aprobación de una ley que prohíbe el comercio de carne de perro, acción que marca el fin de una tradición culinaria milenaria.

En la República de Corea, el consumo de sopa de carne de perro data desde la dinastía Joseon, que gobernó de 1392 a 1910, y desde entonces, el alimento se asocia al boknal, los tres días que marcan tradicionalmente el periodo más caluroso del verano.

La nueva norma, aprobada en 2024 y que entrará en vigor en febrero de 2027, establece severas multas y penas de cárcel para quienes críen o sacrifiquen perros, lo que ha provocado la desaparición de restaurantes y granjas en todo el país.

La ley establece que todo aquel que sacrifique a un perro para consumo humano podría enfrentar hasta tres años de cárcel o una multa máxima de 30 millones de wones, más de 368,500 pesos mexicanos.

Los propietarios de restaurantes tradicionales han expresado su inconformidad ante la incertidumbre económica a la que se acercan, pues se han visto obligados a modificar sus menús o cerrar definitivamente pese al apoyo gubernamental.

Los dueños de restaurantes Bosintang tradicional han reprochado la política de Corea del Sur que les quitará su sustento de vida. Tal es el caso de Lee, dueña de un establecimiento en el centro de Seúl, quien cuestionó: “¿Qué país prohíbe por ley un alimento? Entonces, ¿por qué se sacrifican vacas, cerdos o pollos para comer su carne?”.

Lee aseguró que "no hay otra cosa que pueda hacer” y que ahora solo le quedaría servir platillos con carne de cabra negra, que tradicionalmente la consumen las mujeres y no los hombres. "Alguien que solo ha hecho esto toda su vida, ¿de qué otra cosa va a vivir?", mencionó.

Por otro lado, organizaciones en defensa de los animales han denunciado las condiciones de las granjas de perros, que operan bajo un marco regulatorio ambiguo y condiciones extremas.

Los defensores de animales también han criticado que muchos perros siguen siendo enviados a los mataderos.

Hasta mayo, quedaban 272 granjas de perros, un 82% menos que las 1,537 registradas en 2024, según el Ministerio de Agricultura de Corea del Sur.

Con información de EFE.

RMT