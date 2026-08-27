EUA Aclara Que No Está Negociando el Fin a la Guerra con Irán

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que su país e Irán no están en acuerdos para terminar el conflicto y que Estados Unidos genera tensión económica sobre Teherán. "En estos momentos no hay negociaciones en curso, y esto seguirá así hasta que el presidente considere que quizá se sienten a la mesa de forma seria. Todavía no hemos visto eso", precisó.

La funcionaria explicó que una de las principales prioridades de la administración estadounidense es impedir que Irán consiga desarrollar un arma nuclear y resaltó que Estados Unidos ha pasado de las operaciones militares a una estrategia enfocada en debilitar las finanzas iraníes.

Dichas declaraciones se producen después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió a otros países sobre posibles sanciones secundarias si mantienen vínculos financieros con Irán.

Aunque Washington había anunciado medidas económicas bajo el llamado "Día D económico", el Departamento del Tesoro finalmente no concretó las sanciones anunciadas.

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