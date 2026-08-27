Internacional

EUA Aclara Que No Está Negociando el Fin a la Guerra con Irán

La Casa Blanca afirmó que Washington no considera que Teherán esté dispuesto a dialogar seriamente

Karoline Leavitt, vocera de la Casa BlancaKaroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa. Foto: Reuters
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