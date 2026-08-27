Internacional

Muere Mando Militar Ruso en Atentado de Coche Bomba en San Petersburgo

La esposa del teniente coronel resultó gravemente herida y se encuentra hospitalizada, mientras se iniciaron las investigaciones

RusiaLa explosión tuvo lugar frente a una tienda de la cadena Magnit. Foto: Reuters.

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