Muere Mando Militar Ruso en Atentado de Coche Bomba en San Petersburgo

Un oficial del ejército ruso murió este jueves en un atentado con bomba perpetrado en la ciudad de San Petersburgo, según informó el portal Fontanka.

El militar, supuestamente un teniente coronel, murió a consecuencia de la explosión de un artefacto explosivo colocado en los bajos de su automóvil, atentado en el que también resultó gravemente herida su esposa, quien ha sido hospitalizada.

Al respecto, el Comité de Instrucción de Rusia informó hoy de que ha inciado un caso penal por la muerte en ese mismo lugar de una persona dentro de su automóvil, sin dar más detalles.

La explosión tuvo lugar frente a una tienda de la cadena Magnit en una barrio donde reside un gran número de militares, según Fontanka.

En el lugar del siniestro se personaron tanto la Policía como unidades de artificieros, que inspeccionan la zona en busca de una segunda bomba en los coches aparcados en las inmediaciones.

A principios de agosto un atentado con bomba se cobró la vida de cinco personas en un céntrico restaurante moscovita, donde cenaba el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños.

Además, poco después el director general de la empresa rusa Uraldronzavod, especializada en la producción de drones kamikaze FPV Upir, Vladímir Tkachuk, también resultó herido en otro atentado con bomba.

Los servicios de inteligencia ucraniana han logrado asesinar durante los casi cuatro años y medio de guerra a varios generales y altos mandos del Ministerio de Defensa de Rusia.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.

ASJ