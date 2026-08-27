Movilidad

Autopista del Sol: Reporte de Afectaciones por Accidentes, Obras y Clima

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Reducción de carriles en la Autopista México-Cuernavaca.Reducción de carriles en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: X @GN_Carreteras
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