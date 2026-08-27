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América y Toluca Avanzan a Semifinales de Leagues Cup; Van Contra Monterrey y León

Las Águilas vencieron al Columbus Crew y, previamente, los Diablos Rojos se impusieron al Austin FC, por lo que la competencia tendrá un campeón de la Liga MX

AméricaLas Águilas fueron las últimas en poner pie en las semifinales con su victoria ante Columbus Crew. Foto: Reuters.
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