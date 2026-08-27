América y Toluca Avanzan a Semifinales de Leagues Cup; Van Contra Monterrey y León

Toluca y América superaron este miércoles a los estadounidenses Austin FC y Columbus Crew y redondearon un pleno de cuatro semifinalistas mexicanos nunca visto en la Leagues Cup, torneo dominado hasta ahora por los equipos de la liga norteamericana (MLS).

Los Diablos Rojos, que vencieron 2-0 a Austin FC, chocarán en semifinales contra León, mientras América, que superó también por 2-0 a Columbus, se medirá con Monterrey.

La Leagues Cup, competencia anual conjunta entre la MLS y la Liga MX, no había tenido ni siquiera un finalista mexicano desde la ampliación de 2023.

Esa primera edición fue conquistada por el Inter Miami de Lionel Messi y después fueron Columbus y Seattle Sounders los que se apoderaron del trofeo.

El equilibrio de fuerzas entre las ligas vecinas ha dado un vuelco completo en esta edición, la primera en la que México hospedó partidos de la fase de grupos y en que la mayoría de cruces de cuartos de final se jugaron en sede neutral.

En el estadio Sports Illustrated de Harrison (Nueva Jersey), Toluca sacó el boleto a las semifinales con un solvente triunfo ante Austin FC en el que aprovechó la temprana expulsión del hondureño Joseph Rosales.

En el minuto 40, el defensor hondureño dejó a su equipo en inferioridad con una dura entrada al tobillo del uruguayo Federico Pereira que le costó la roja directa.

Toluca, con prácticamente toda la grada a favor, avanzó líneas tras el descanso y obtuvo el premio deseado cuando el defensor ucraniano Oleksandr Svatok derribó en el área al mexicano Jesús Angulo.

El brasileño Helinho, el jugador más peligroso del partido, convirtió la pena máxima en el minuto 53.

Los texanos, rescatados con providenciales atajadas del veterano Brad Stuver, tuvieron su gran opción de empatar en el 73 cuando el brasileño Guilherme Biro remató de forma defectuosa en inmejorable posición.

Tanto el brasileño como el banco de Austin reclamaron penalti y el árbitro expulsó al mediocampista español Ilie Sánchez, que acababa de ser sustituido.

Cuando ya expiraba el tiempo de descuento, un despiste defensivo de la escuadra de la MLS permitió que el mexicano Jorge Díaz Price se plantara ante Stuver y colocara el 2-0 final.

Con sede y fecha aún por definir, el equipo del Turco Mohamed pugnará por un puesto en la final contra León, que el martes goleó en su turno al Real Salt Lake por 3-0.

El América fue el último en poner pie en las semifinales con su victoria ante Columbus Crew con dos espectaculares dianas del brasileño Raphael Veiga y el uruguayo Brian Rodríguez.

Veiga abrió el marcador en el Dignity Health Sports Park de Carson, al sur de Los Ángeles, con un vistoso zurdazo desde fuera del área directo a la escuadra en el minuto 11.

Columbus perdonó el empate en el 39 en un penal señalado por mano del colombiano Cristian Borja.

El disparo del español Brais Méndez, aterrizado en julio desde la Real Sociedad, fue desviado por el veterano Rodolfo Cota.

El arquero mexicano, de 39 años, resguardó otra vez la ventaja del América al rechazar un cabezazo a bocajarro del venezolano Josef Martínez.

La puntilla para Columbus la puso el extremo uruguayo Brian Rodríguez en el 45+6.

El Rayito se internó en diagonal desde la banda izquierda, burló a dos rivales y definió con clase al palo contrario.

Las Águilas enfrentarán a los Rayados de Monterrey, que ganaron el martes 2-1 al Chicago Fire de Robert Lewandowski, por un puesto en la final del 6 de septiembre.

ASJ