Vozinha Por Fin Debutó en la Portería del Colo Colo en la Copa Chile 2026

Luego de varias semanas de incertidumbre en las que hasta se llegó a mencionar que no llegaría a Colo Colo, el portero Vozinha por fin vistió los colores del equipo en un partido oficial. El astro de Cabo Verde en el Mundial 2026 defendió hoy la meta ante la Unión Española, en la Copa Chile.

Vozinha, quien causó sensación con Cabo Verde en el Mundial 2026, salió como titular de El Cacique en el Nacional Julio Martínez Prádanos. Su debut generó mucha expectación, ya que desde su llegada no había jugado.

Apenas el domingo se llevó a cabo el Súper Clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile: Vozinha fue convocado, pero se quedó en la banca y no tuvo minutos.

Así que tres semanas después de su llegada a Chile, el guardameta de 40 años saltó a la cancha para custodiar los tres palos del Colo Colo.

Y su debut fue de viento en popa: Colo Colo aseguró el primer puesto del grupo E tras golear 3-0 a la Unión Española. Pese a un par de dudas iniciales, Vozinha se afianzó en el arco y mostró solvencia cuando fue exigido, logrando mantener su portería en cero en su primer compromiso.

Josimar Évora Dias, verdadero nombre real de Vozinha, llegó al país sudamericano el pasado 2 de agosto y de inmediato se puso a trabajar bajo las órdenes del técnico Fernando “Tano” Ortíz.

Como se recordará, el club albo anunció el fichaje del guardameta de Cabo Verde el 24 de julio pasado. Sin embargo, debido a asuntos personales y algunos trámites migratorios, su arribo se retrasó. Eso generó especulaciones e inquietud entre los seguidores del equipo.

La Copa Chile 2026 es un torneo que se disputa de forma simultánea a la liga nacional.

Hay que mencionar que si bien Vozinha ha generado euforia entre los fanáticos chilenos, también hay oposición de un sector de los seguidores del Colo Colo debido a que el arquero titular es Gabriel Maureira, un canterano de 19 años que es figura del equipo.

El entrenador del Colo Colo, el argentino Fernando Ortiz, ya había adelantado que nadie tiene la titularidad asegurada: "Va a ser una linda competencia entre Vozinha, Gabriel y los demás que están. A mí el nombre no me hará cambiar mi forma de pensar y el que tiene que jugar va a jugar".

Vozinha se volvió ídolo en el Mundial 2026, por sus destacadas actuaciones ante España, Uruguay y Argentina. En redes sociales sus cuentas pasaron de poco menos de 50,000 seguidores a superar los 29 millones.

La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la Copa Chile ante Unión Española, es presentada por @jugabet_cl 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/iRsEsTmrEp — Colo-Colo (@ColoColo) August 26, 2026

Con información de N+