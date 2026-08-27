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Vozinha Por Fin Debutó en la Portería del Colo Colo en la Copa Chile 2026

El guardameta veterano de Cabo Verde causó sensación desde su llegada al Colo Colo, pero debe pelear el puesto de titular con el jovencito Gabriel Maureira

Vozinha se convirtió en ídolo en el Mundial 2026 con Cabo Verde y ahora defiende los colores del Colo ColoVozinha se convirtió en ídolo en el Mundial 2026 con Cabo Verde y ahora defiende los colores del Colo Colo. Foto: Reuters

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Tras semanas de espera, el astro del Mundial 2026 defiende el arco en la Copa Chile. ¿Podrá brillar con el Colo Colo?

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Vozinha Debuta en el Colo Colo vs Unión Española: Portero de Cabo Verde Estrena Arco en la Copa de Chile