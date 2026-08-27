Hombre Muere tras Recibir Descarga Eléctrica en Orizaba, Veracruz

Una intensa movilización por parte de corporaciones de auxilio y elementos de seguridad se registró debido al reporte en el que se indicó que una persona perdió la vida en la zona centro de la entidad veracruzana.

Según la información recabada, la movilización respondió a un accidente que habría dejado como saldo una persona sin vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en la azotea de una vivienda ubicada en la colonia El Espinal, al norte de la ciudad de Orizaba.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba realizando labores en la parte alta de un inmueble localizado en las inmediaciones de la calle Gardenias y avenida Los Censos, cuando habría entrado en contacto o se aproximó peligrosamente a cables de alta tensión, provocándole una fuerte descarga eléctrica que terminó con su vida.

Tras el incidente, al sitio arribaron elementos de Protección Civil (PC), Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se dispusieron a auxiliar al hombre; sin embargo, informaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que solamente se confirmó su fallecimiento.

Derivado de estos hechos, la zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que personal de la Fiscalía Regional llevó a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la identidad de la persona no ha sido confirmada de manera oficial.