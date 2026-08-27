Accidentes

Hombre Muere tras Recibir Descarga Eléctrica en Orizaba, Veracruz

Una persona perdió la vida al electrocutarse cuando realizaba trabajos en la azotea de una vivienda. Autoridades arribaron al sitio y confirmaron el fallecimiento.

Hombre Muere tras Recibir Descarga Eléctrica en Orizaba, VeracruzLa víctima se encontraba trabajando en la azotea de una vivienda. Foto: N+

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Un hombre fallece tras entrar en contacto con cables de alta tensión en Orizaba. Protección Civil y Cruz Roja acudieron al lugar, pero ya no tenía signos vitales.

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