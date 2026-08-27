Muere Niño de Ocho Años Tras Ser Atropellado en Ciudad Juárez

Un niño de ocho años de edad, identificado con las iniciales J. A. V. V., murió luego de ser atropellado por el conductor de un vehículo en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió sobre la calle Coto Alado, en el sector de Puerto de Anapra.

Tras el accidente, el menor fue trasladado al Hospital de la Familia para recibir atención médica; sin embargo, llegó al nosocomio sin signos vitales.

Personal médico de la institución realizó el reporte correspondiente a las autoridades después de determinar que el menor murió mientras recibía atención médica.

El conductor señalado el como presunto responsable del atropello quedó detenido, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Al hospital acudió personal de la Unidad del Servicio Médico Forense, que realizó el traslado del cuerpo a sus instalaciones para practicar los procedimientos correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el accidente.