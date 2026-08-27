Accidentes

Muere Niño de Ocho Años Tras Ser Atropellado en Ciudad Juárez

Movilizaron al pequeño a un centro médico tras el impacto, donde confirmaron su deceso; peritos iniciaron las diligencias del caso.

Al hospital arribó personal de la Unidad del Semefo para realizar el traslado del cuerpoAl hospital arribó personal de la Unidad del Semefo para realizar el traslado del cuerpo. Foto: N+

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Un niño de 8 años muere tras ser atropellado en Ciudad Juárez. Las autoridades investigan el accidente.

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