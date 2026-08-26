Accidentes

Muere Menor de 12 Años Tras Caer de un Caballo en Chihuahua

De acuerdo con el reporte, el animal corrió sin control y chocó contra una malla de contención, lo que provocó la caída del menor, quien perdió la vida.

El Caballo fue Trasladado a una Clínica VeterinariaEl Caballo fue Trasladado a una Clínica Veterinaria. N+

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Un niño de 12 años muere tras caer de un caballo descontrolado en un hipódromo. Autoridades investigan el incidente. Más detalles pronto.

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