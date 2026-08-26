Muere Menor de 12 Años Tras Caer de un Caballo en Chihuahua

Un menor de 12 años murió luego de caer de un caballo en un hipódromo ubicado en las inmediaciones de la antigua Fundidora de Ávalos, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el caballo aparentemente se asustó, provocando que corriera sin control y se estrellara contra una malla de contención, lo que ocasionó que el menor saliera proyectado.

Tras la caída, testigos del lugar realizaron rápidamente el reporte al número de emergencias 911. Hasta el sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron reanimar al menor; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Municipal aseguraron la zona para permitir que personal del Servicio Médico Forense efectuara el levantamiento del cuerpo y lo trasladara a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre el menor. Se espera que, una vez realizadas las pruebas correspondientes, las autoridades proporcionen más detalles sobre lo ocurrido.

En cuanto al caballo, este también resultó lesionado tras el percance, por lo que fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención médica.