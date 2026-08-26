Movilidad

Guardia Nacional y Capufe Reportan Afectaciones Viales en Carreteras de México

Se registraron accidentes viales en distintos tramos carreteros; las autoridades piden tomar precauciones

Carreteras cerradas en México.Bloqueo en una carretera de Zacatecas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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