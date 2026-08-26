Guardia Nacional y Capufe Reportan Afectaciones Viales en Carreteras de México

La circulación en algunas autopistas del país registra afectaciones debido a cierres, accidentes y trabajos de mantenimiento en diferentes tramos, de acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

A las 12:07 horas, Capufe informó que hay carga vehicular en la Autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro (km) 84, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El aviso indicó que el accidente ocurrido en ese punto ya había sido atendido, por lo que la circulación comenzaba a restablecerse.

Sin embargo, permanecía la concentración de vehículos en la zona; Capufe pidió a los automovilistas seguir las indicaciones viales y conducir con precaución.

Capufe detalló en dónde hay otras afectaciones:

A las 12:39 horas, se registró carga vehicular en la Plaza de Cobro Cosamaloapan, Autopista La Tinaja-Isla, en el sitio atienden un accidente.

12:49 horas: en el km 45, de la Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, la circulación está cerrada en ambos sentidos debido a que atienden un accidente.

10:53 horas: en el kilómetro 6 de la autopista Chamapa-Lechería, con dirección a Lechería, se realizan trabajos de mantenimiento que ocasionan una reducción de carriles y carga vehicular en la zona.

9:46 horas: se reportó un cierre parcial de circulación en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, en el kilómetro 98, con dirección a Cuernavaca, debido a la atención de un choque por alcance, lo que provocó una reducción de carriles.

Por su parte, la Guardia Nacional precisó que sigue el cierre parcial a la circulación cerca del km 044+900 de la carretera Las Choapas-Ocozocoautla.

FBPT