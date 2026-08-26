Detienen a Hombre Acusado de Matar a un Albañil Durante Construcción en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención del hombre acusado de haber asesinado a un albañil al interior de un edificio en construcción en la Zona Centro del municipio de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron tras una riña por una decisión laboral, cuando el presunto causante atacó a su compañero con un objeto punzocortante en el cuello y en el rostro, provocando su muerte.

A la llegada de los paramédicos de la Cruz Verde de Guadalajara y del SAMU Jalisco, hicieron todo lo posible para salvar la vida del albañil de 43 años, sin embargo, no lo lograron debido a las lesiones.

Cabe mencionar que los hechos ocurrieron sobre el piso 11 de la torre de departamentos en construcción, que se ubica sobre la calzada Independencia, al cruce de Mexicaltzingo, en el Barrio de Mexicaltzingo

En el lugar de la obra en construcción no se observaron sellos de aseguramiento, solamente se apreciaban los restos de las cintas de acordonamiento, sin embargo, no se registró actividad dentro del sitio.