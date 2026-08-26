Seguridad

Detienen a Hombre Acusado de Matar a un Albañil Durante Construcción en Jalisco

Las autoridades confirmaron el arresto del sujeto acusado de asesinar a su compañero en una torre de departamentos en el centro tapatío

Torre de departamentosLa Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de un hombre acusado de matar a un albañil en Guadalajara. Foto: N+´

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Detenido el presunto asesino de un albañil en Guadalajara. El crimen ocurrió tras una riña laboral en una torre en construcción

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