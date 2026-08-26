Veterinario se Niega a Entregar a Perro y Priva de Libertad a su Dueña en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de José Francisco 'N' por su probable responsabilidad en los delitos contra los animales en su modalidad de apoderamiento y privación ilegal de la libertad.

Los hechos ocurrieron luego de que una mujer llevara a su mascota para recibir atención médica especializada a una clínica veterinaria ubicada en el Barrio de San Sebastián de la capital poblana.

De acuerdo a las investigaciones, el 28 de octubre de 2024 un ejemplar canino de raza pastor belga fue ingresado para un procedimiento con el médico veterinario José Francisco 'N', posteriormente, el 9 de noviembre de 2024 fue dado de alta.

La propietaria del can acudió al establecimiento para recoger a su mascota, sin embargo, al no cubrir la totalidad del pago solicitado por los servicios brindados, el imputado presuntamente le impidió salir del lugar mediante actos de intimidación, negándose además a entregar al animal.

Derivado a estas acciones, la mujer procedió a presentar su denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por lo que agentes ministeriales comenzaron con las indagatorias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, obtuvo auto de vinculación a proceso contra José Francisco N., probable responsable de los delitos contra los animales, en su modalidad de apoderamiento, y privación ilegal de la… pic.twitter.com/f5hfCpIdqc — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 26, 2026

El médico veterinario José Francisco 'N' fue detenido luego de una orden de aprehensión emitida por el Juez de Control por su probable participación en los ilícitos ocurridos en el Barrio de San Sebastián.

Luego de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, este 26 de agosto de 2026, se dio a conocer que, el imputado fue vinculado a proceso.

La autoridad judicial terminó que José Francisco 'N' será procesado por los delitos contra los animales en su modalidad de apoderamiento y privación ilegal de la libertad; El caso continuará abierto y en caso de no comprobar su inocencia, el médico veterinario podría ser sentenciado a prisión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso de procurar justicia con estricto apego a la legalidad y garantizar la debida atención a hechos que vulneren la libertad personal y la protección y bienestar animal en la entidad.

Con información de N+

MCS