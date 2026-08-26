Seguridad

Veterinario se Niega a Entregar a Perro y Priva de Libertad a su Dueña en Puebla

José Francisco 'N' fue vinculado a proceso tras de tratar de apoderarse del pastor belga luego de que su propietaria no pagara un servicio médico.

Veterinario es vinculado a proceso tras atender a un pastor belga en Puebla.Veterinario es vinculado a proceso tras atender a un pastor belga. Foto: Gobierno de Guadalajara | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Veterinario acusado de apoderarse de un perro y privar de libertad a su dueña. Fiscalía de Puebla lo vinculó a proceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+