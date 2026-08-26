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Dolly Parton Dejó una Canción Inédita que Será Escuchada Hasta 2045

En sus memorias, publicadas en 2021, Parton reveló que compuso una canción secreta que se encuentra en un CD guardado en una caja bajo llave en su parque Dollywood.

Dolly Parton dejó una canción inédita que podrá escucharse hasta 2045Dolly Parton dejó una canción inédita que podrá escucharse hasta 2045. Foto: AP

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La última canción de Dolly Parton está sellada hasta 2045 en Dollywood. Un regalo para el futuro que nos deja la reina del country. ¿Qué misterios guardará esta Dream Box?

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