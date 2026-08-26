Dolly Parton Dejó una Canción Inédita que Será Escuchada Hasta 2045

Los fans de Dolly Parton tienen casi 60 años de historia musical para recordarla mientras lloran por su partida, pero tendrán que esperar unos 19 años para escuchar música inédita de la "reina del country".

Dolly Parton, quien murió el martes a los 80 años tras una batalla contra el cáncer, dejó un último regalo musical para el futuro: una canción inédita que permanecerá guardada hasta el año 2045, cuando ella hubiera cumplido 100 años.

La cantante grabó el tema años atrás y lo selló dentro de una "Dream Box" (Caja de los Sueños) en el DreamMore Resort de Dollywood, en Pigeon Forge, Tennessee. La caja fue preparada en 2015, para la inauguración del resort, y no podrá abrirse hasta 2045, cuando el complejo cumpla 30 años.

Según Dollywood, la canción fue escrita específicamente para el futuro y refleja las "esperanzas y sueños" de Parton para lo que está por venir.

Junto a la grabación, la artista guardó algunosobjetos personales como un ejemplar de su libro Dream More, un fragmento de madera del porche de su casa de la infancia en Tennessee y una caja de castaño sellada en honor a su tío y mentor musical, Bill Owens.

Parton fue clara en que la espera no le hacía mucha gracia. En 2022, durante una entrevista con Kelly Clarkson, confesó que la idea de tener una buena canción guardada sin que nadie la escuchara la había perseguido durante años.

Incluso bromeó con la posibilidad de desenterrarla antes de tiempo porque, según sus propias palabras, se trataba de "una canción realmente buena".

En una aparición con Jimmy Fallon, Parton llegó a bromear con pedir permiso para sustituir la grabación original por una peor. La artista también previó un problema muy propio de 2045, dejó instrucciones sobre cómo reproducir el CD en caso de que el formato quedara obsoleto para cuando se abra la caja.

Con la muerte de Parton, lo que alguna vez fue una broma sobre si seguiría viva en 2045 se convierte en una certeza distinta, dentro de 19 años, el mundo tendrá una última canción suya para escuchar por primera vez.