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Muere Tim Curry, Actor de 'Eso' y 'The Rocky Horror Picture Show', a los 80 Años

La estrella del clásico de culto de 'The Rocky Horror Picture Show' falleció en su casa, informó TMZ

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Foto: Getty Images

tim curry habla frente a micrófono durante evento en los ángeles

Tim Curry en Los Ángeles, en 2025, durante el evento Celebrando la Música de The Rocky Horror Picture Show en el Grammy Museum. Foto: Getty

Tim Curry vestido como Scrooge de Cuento de Navidad

Tim Curry, vestido como Scrooge de Cuento de Navidad, en la edición 75 del Desfile Anual de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York.

persona realiza pregunta durante evento Celebrando la Música de The Rocky Horror Picture Show

El evento Celebrando la Música de The Rocky Horror Picture Show, en Los Ángeles, California. Foto: Getty

Tim Curry sostiene estatuilla en la cuarta edición de los Premios del Gremio de Diseñadores de Vestuario, en el Hotel Beverly Hills

Tim Curry en la cuarta edición de los Premios del Gremio de Diseñadores de Vestuario, en el Hotel Beverly Hills el 16 de marzo de 2002. Foto: Getty

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Tim Curry, icónico por 'The Rocky Horror Picture Show' y 'Eso', muere a los 80 años. Conoce los detalles de su partida y su impacto en el cine.

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