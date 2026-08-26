Muere Tim Curry, Actor de 'Eso' y 'The Rocky Horror Picture Show', a los 80 Años

El actor y cantante británico Tim Curry, recordado por su icónico papel como el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y por dar vida al aterrador payaso Pennywise en la adaptación de 1990 de It (Eso), de Stephen King, falleció a los 80 años.

De acuerdo con TMZ y Variety, fuentes cercanas indicaron que el actor, quien había enfrentado serios problemas de salud durante más de una década murió la noche del martes en su casa en Los Ángeles.

También se reportó que agentes policiales acudieron a su domicilio pasadas las 11:23 pm del martes, y que no se sospecha de algún acto criminal en el caso.

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra. Curry estudió literatura y artes escénicas en la Universidad de Birmingham, y transitó del canto a la actuación.

Su debut profesional fue en el papel de Woof en una producción de Hair en el West End en 1968.

Fue durante esa producción que conoció al escritor Richard O'Brien, quien terminaría escribiendo el papel que catapultaría su carrera a otro nivel: el Dr. Frank-N-Furter, el científico extravagante que en The Rocky Horror Picture Show (1975) daba refugio a una pareja estadounidense varada, interpretada por Susan Sarandon y Barry Bostwick.

Curry se especializó en interpretar excéntricos y villanos, desde el científico seductor y travestido en Rocky Horror hasta villanos temibles como Pennywise, el payaso de It (Eso) de Stephen King.

En el teatro, su currículum fue aún más extenso: interpretó el papel protagónico de Mozart junto a Ian McKellen como Salieri en la producción escénica de Amadeus en 1980, y encarnó al Rey Arturo en la producción de Broadway de Spamalot en 2004, la adaptación musical de Monty Python and the Holy Grail, personaje que retomó brevemente en una reposición en el West End londinense en 2006.

Por su trabajo en teatro recibió nominaciones a los premios Tony y Laurence Olivier.

En televisión, Curry protagonizó como El Bardo la miniserie histórica Will Shakespeare en 1978 para ITV.

Su filmografía también incluye títulos como Annie, Legend, Clue, The Hunt for Red October, Home Alone 2: Lost in New York, Muppet Treasure Island, Addams Family Reunion, Charlie's Angels y Scary Movie 2.

Después de un tiempo alejado de la vida pública, había regresado a la pantalla en la cinta de terror Stream, estrenada en agosto de 2024.

Curry sufrió un derrame cerebral en 2012 que requirió cirugía, lo que afectó de forma importante su movilidad. El año pasado, en el 50 aniversario de Rocky Horror y el lanzamiento de sus memorias tituladas Vagabond, el actor había declarado que seguía sin poder caminar.

Tim Curry deja un legado imborrable en la cultura pop, con casi 60 años dedicados a la actuación en cine, televisión y teatro.