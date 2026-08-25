Entretenimiento

Trump Ordena Izar Banderas a Media Asta por Muerte de Dolly Parton

‘Es una verdadera pérdida para millones de personas’, escribió Donald Trump sobre la leyenda del country fallecida a los 80 años

Dolly PartonOrdenan izar banderas a media asta por Dolly Parton. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+