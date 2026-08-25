Trump Ordena Izar Banderas a Media Asta por Muerte de Dolly Parton

Estados Unidos llora la muerte de la gran leyenda del country. A través de la red social Truth Social, Donald Trump lamentó la muerte de la autora de Dolly Parton:

“Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country —y mucho más allá— de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá”.

El presidente de Estados Unidos también anunció que ordenó izar a media asta las banderas en honor a la autora de “Jolene”. Al respecto, el mandatario escribió:

“En su honor, ordeno izar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana, a partir de esta noche a las 6:00 p. m. ¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere”.

Donald Trump no fue el único político que lamentó la partida de Dolly Parton. Desde su cuenta de X, antes Twitter, Bill Clinton reconoció no solo el talento, sino el altruismo de la cantante:

“Dolly Parton fue única en su clase: una gran compositora e intérprete que contó las historias de los estadounidenses de a pie con honestidad, humildad y corazón. Ascendió alto desde sus raíces en el este de Tennessee y nunca olvidó de dónde venía. Y siempre creyó en retribuir, especialmente en sus esfuerzos por promover la alfabetización”.

Cabe recordar que la cantante creció en una familia en situación vulnerable en los Apalaches, una de las zonas más desfavorecidas de Estados Unidos. La huella de la pobreza quedó reflejada en canciones como “Coat of Many Colors”, donde retomaba la historia del abrigo que su madre le confeccionó con retazos de otras prendas.

Retomando esta faceta en la vida de la cantante, Zohran Mamdani, actual alcalde demócrata de Nueva York, señaló que Dolly Parton fue un símbolo de la clase trabajadora:

“Dolly Parton fue una persona extraordinaria y una campeona insustituible de la clase trabajadora. Somos un país mejor gracias a ella”.

Por su parte, Kamala Harris escribió en su cuenta de X que Parton fue un “verdadero ícono estadounidense”. “Presentada al mundo por primera vez como una ‘niña pequeña de las alturas del este de Tennessee’, se convirtió en una superestrella global”.

También el republicano Greg Abbott se pronunció sobre la muerte de la cantante: “Es muy triste perder a esta leyenda. Texas pondrá las banderas a media asta en su honor”.

Dolly Parton se rehusó en repetidas ocasiones a inclinarse por un partido político. Aunque siempre fue admirada por un público conservador, la cantante apoyó a la comunidad LGBT y otras causas progresistas. Rechazaba vincularse con un partido y siempre respetó las inclinaciones políticas de su público.