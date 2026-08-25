Balaceras

Asesinan a Repartidor de Plataforma que Viajaba en Bicicleta en Tláhuac, CDMX

El crimen ocurrió en calles de la colonia Del Mar, al oriente de la Ciudad de México; los presuntos responsables se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta

Servicios periciales levantando indicios tras el asesinato de un hombre en la colonia Del MarFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+