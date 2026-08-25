Asesinan a Repartidor de Plataforma que Viajaba en Bicicleta en Tláhuac, CDMX

Un hombre fue asesinado en calles de la colonia Del Mar, de la alcaldía Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México; servicios de emergencia laboran en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Pingüino, cuando la víctima circulaba en una bicicleta color negro con rojo, y presuntamente llevaba consigo una mochila de repartidor por aplicación.

Según testigos, mientras avanzaba por la vialidad a la altura de la calle Aleta, una motocicleta en la que iban a bordo dos sujetos se le emparejó y abrió fuego en su contra en diversas ocasiones.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al sitio para tomar conocimiento del caso, así como para pedir ayuda a paramédicos; sin embargo, el hombre perdió la vida en el lugar.

Luego de confirmarse el homicidio en la colonia Del Mar, en Tláhuac, integrantes de los servicios periciales de la Fiscalía de CDMX, acudieron a realizar el levantamiento de indicios y datos de prueba que sirvan en el esclarecimiento del caso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Balazos a Hombre en Colonia Del Mar en Tláhuac, CDMX

En el lugar, cerca de donde quedó el cuerpo de la víctima de entre 30 a 25 años de edad, fueron hallados 16 cartuchos útiles, así como su bicicleta y la mochila del repartidor.

El cuerpo fue trasladado a un anfiteatro de la Fiscalía con la finalidad de hacer las pruebas correspondientes y realizar su identificación.

Después de darse a conocer la balacera en Tláhuac que resultó en el fallecimiento de un hombre, la SSC informó que se trató de "una agresión directa", por lo que el sitio fue acordonado y se dio parte al Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

"Se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5 para determinar cómo ocurrieron los hechos", puntualizó.

EPP