Balacera Cerca del Mercado de Jamaica en CDMX Deja un Muerto

Una tarde violenta se registró esta tarde en la Ciudad de México (CDMX), primero se reportó una balacera en colonia del Mar en la alcaldía Tláhuac, luego, se informó de otra en inmediaciones del mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, el saldo de esta última es de al menos un hombre muerto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera en Inmediaciones del Mercado de Jamaica Deja a Un Hombre Muerto

Debido a este hecho, se registró una fuerte movilización de servicios de emergencia en la avenida Morelos, al cruce con la calle Sur 75, en la colonia Jamaica, la circulación en la zona se vio afectada.

Comerciantes y transeúntes en la zona relataron haber escuchado las detonaciones por las que falleció este hombre en un presunto ataque directo.

De acuerdo con los primeros reportes: un sujeto a bordo de una motocicleta disparó en una ocasión un arma de fuego en contra de la víctima, y posteriormente huyó.

Elementos de la policía capitalina llegaron a la escena del crimen, el hombre estaba tendido en el suelo ya sin signos vitales

Minutos después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó, por medio de un comunicado, que tras implementar la búsqueda del probable responsable que viajaba a bordo de una motocicleta color negro e ingresó a una unidad habitacional en la alcaldía Gustavo A. Madero y decidió abandonar la unidad de dos ruedas para darse a la fuga en un vehículo.

Así van los homicidios con arma de fuego en CDMX

De enero a julio de 2026, en la Ciudad de México se registraron 316 homicidios dolosos cometidos con arma de fuego, según los datos oficiales de las carpetas de investigación analizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta cifra representa el 74.3% del total de asesinatos intencionales ocurridos en la capital durante dicho periodo

Los crímenes violentos se han concentrado principalmente en cinco demarcaciones territoriales de la CDMX, siendo Iztapalapa la zona con mayor incidencia con 101 carpetas de investigación.

Cuauhtémoc con 57 carpetas de investigación

Gustavo A. Madero con 51 carpetas de investigación

Tlalpan con 30 carpetas de investigación

Venustiano Carranza con 27 carpetas de investigación

A pesar del volumen de casos con armas de fuego, los reportes presentados por autoridades capitalinas indican que de forma general los delitos de alto impacto disminuyeron un 63% de enero a julio en comparación con años previos.

HVI