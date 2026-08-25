Balaceras

Balacera Cerca del Mercado de Jamaica en CDMX Deja un Muerto

Esta tarde se registra movilización de servicios de emergencia en el Eje 3 Sur, en la colonia Artes Gráficas, la circulación en la zona se ve afectada

Balacera en Inmediaciones del Mercado de Jamaica en CDMX; Hay Un Hombre MuertoPolicías de la CDMX investigan la muerte de un hombre en inmediaciones del mercado de Jamaica. Foto: N+

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