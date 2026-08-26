Accidentes

Camión de la JMAS se Queda Sin Frenos y Choca Contra Vivienda en Chihuahua

Una falla mecánica provocó que un camión de la JMAS avanzara cuesta abajo y terminó incrustada contra la vivienda en la colonia Borunda.

Bomberos revisan la vivienda tras el impactoBomberos revisan la vivienda tras el impacto. Foto: N+

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Un camión de la JMAS se estrella contra una casa tras fallar los frenos en la colonia Borunda. Bomberos y policías en acción.

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