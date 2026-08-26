Camión de la JMAS se Queda Sin Frenos y Choca Contra Vivienda en Chihuahua

Un accidente se registró en la colonia Borunda, donde un vehículo pesado de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) terminó impactado contra una vivienda, lo que dejó cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió en la intersección de las calles Batalla de Puebla y 94, hasta donde se movilizaron agentes de la Policía Vial y elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la situación.

De acuerdo con los agentes de Movilidad, el vehículo pesado se encontraba en desuso cuando presentó una falla mecánica. Debido a su peso, comenzó a avanzar cuesta abajo sobre la calle Batalla de Puebla hasta que su trayectoria fue detenida por una vivienda ubicada en la esquina.

Tras el impacto, la fachada del inmueble quedó dañada, al igual que el barandal. Además, dos vehículos que se encontraban en el lugar resultaron con cuantiosos daños materiales.

Debido a las afectaciones que presentó la estructura de la vivienda, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron una inspección para verificar que no existiera riesgo de derrumbe.

La calle Batalla de Puebla fue cerrada en ambos sentidos mientras se llevaban a cabo las maniobras correspondientes para retirar el vehículo pesado del sitio.

Las autoridades permanecieron en el lugar para realizar las labores correspondientes y determinar las condiciones en las que ocurrió el accidente.