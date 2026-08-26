Accidentes

Continúa Hospitalizado Hermano de Creador de Contenido tras Accidente en Veracruz

Leonardo, familiar de Eder Hernández, permanece en el Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz, tras presuntamente ser atropellado.

Creador de Contenido Pide Apoyo para su Hermano tras Accidente en VeracruzEl creador indicó que solicitará las cámaras de los alrededores para saber que fué lo que pasó. Foto: Eder Hernández

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Accidente en Veracruz deja al hermano de Eder Hernández en estado crítico. La familia busca ayuda y solicita medidas de seguridad vial.

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