Continúa Hospitalizado Hermano de Creador de Contenido tras Accidente en Veracruz

A través de las redes sociales, se dio a conocer el caso de Leonardo, el hermano del creador de contenido veracruzano, Eder Hernández, quien pidió ayuda a los ciudadanos para poder costear la atención médica que se le brinda a su hermano en la Cruz Roja Mexicana.

El joven de 29 años sufrió un accidente, quedando gravemente herido, y se informó que, gracias a la cooperación de las personas, lograron pagar la cuenta de más de 40 mil pesos y trasladarlo al Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz, lugar donde se encuentra en el área de urgencias.

Leonardo es tatuador profesional y, según lo informado, ese día regresaba a casa. Sin embargo, sufrió el accidente que hasta el momento lo mantiene intubado. Sus familiares indican que les notificaron que están a la espera de que se le desinflame el cerebro.

Hasta el momento, su familia no sabe cómo fue que ocurrió el accidente; lo que saben es que este no ha sido el primero que ocurre en ese punto de la avenida Donato Casas y Cándido Aguilar en el municipio de Boca del Río; sin embargo, las primeras versiones son que un vehículo lo impactó, pero no descartan que haya derrapado.

Indica que solicitarán las imágenes de las cámaras cercanas al sitio para conocer cómo es que se desarrollaron los hechos. También hizo el llamado a los motociclistas a usar casco y pide que en la zona se coloquen topes o reductores de velocidad, pues la calle está muy lisa.

Chavos usen casco, es su salud; vean cómo está la familia, estamos destrozados, estamos sacando de donde podemos.

Eder Hernández indicó que se siente agradecido con los veracruzanos, quienes continúan ayudando a su familia. Mencionó que siguen a la espera de que su hermano Leonardo se recupere por completo.