Ataque de Pandillas en Iglesia de Haití Deja al Menos 22 Muertos

Una jornada de violencia vivió Haití con la ejecución de al menos 22 personas que se refugiaban al interior de una iglesia de los ataques de pandillas en Kenscoff, en inmediaciones de la capital de Puerto Príncipe.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó el ataque y cifró en 47 el total de los fallecidos en la masacre perpetrada la madrugada por bandas armadas.

"Los incesantes ataques de pandillas contra las comunidades y la pérdida de vidas ponen de manifiesto la alarmante situación de seguridad en Haití y refuerzan la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos de seguridad haitianos e internacionales para combatir a las pandillas", condenó Naciones Unidas en un comunicado.

El secretario general, António Guterres, pidió además a las autoridades haitianas "que garanticen que los responsables de estos ataques rindan cuentas ante la justicia, incluso a través de las unidades judiciales especializadas, creadas recientemente con apoyo internacional para investigar crímenes masivos".

I condemn the latest gang attack on Kenscoff, a commune on the outskirts of Port-au-Prince, in Haiti, that reportedly killed at least 47 people, including 22 who were reportedly executed in a church compound where they had found shelter.



The relentless gang attacks on… — António Guterres (@antonioguterres) August 25, 2026

Horas después, la violencia provocó protestas, cuando cientos de habitantes se concentraron después de la masacre frente al comisariado de Kenscoff para denunciar la situación de inseguridad y reclamar una respuesta de las autoridades.

Los manifestantes denunciaron la falta de medidas concretas para frenar la violencia que afecta a la comuna desde hace más de 20 meses.

Se sabe que las pandillas, integradas en la coalición armada Viv Ansanm, buscan consolidar su presencia en Kenscoff, una zona estratégica por su proximidad al departamento del Sudeste y a la ciudad de Jacmel, que hasta ahora ha permanecido relativamente al margen de la violencia que afecta a gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe.

Tras los ataques, los grupos armados suelen replegarse hacia barrios fronterizos con Kenscoff, entre ellos Carrefour, zonas donde la presencia del Estado es muy limitada.

Según datos de la ONU actualizados este martes, la violencia en Haití causó en los primeros seis meses del año al menos 3 mil 50 muertos y mil 401 heridos.

HVI