Internacional

Ataque de Pandillas en Iglesia de Haití Deja al Menos 22 Muertos

ONU pide intensificar los esfuerzos de seguridad haitianos e internacionales para combatir a las pandillas

Pandilla Asesina a 22 Personas Refugiadas en Iglesia en HaitíUn hombre llora junto al cuerpo cubierto de una persona asesinada durante una incursión nocturna de una pandilla en Puerto Príncipe, Haití. Foto: Reuters

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