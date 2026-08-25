Internacional

Servicio Secreto de EUA Investiga Amenazas de Muerte a Barron, el Hijo Menor de Trump

En el video transmitido en la televisión estatal de Irán se anuncia un complot para asesinar al hijo menor del presidente de Estados Unidos

Barron TrumpServicio Secreto dice estar al tanto de amenazas a Barron Trump. Foto: Reuters
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