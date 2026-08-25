Servicio Secreto de EUA Investiga Amenazas de Muerte a Barron, el Hijo Menor de Trump

La televisión estatal de Irán emitió un video donde se aborda un posible complot para asesinar a Barron Trump, de 20 años, el hijo menor del presidente de Estados Unidos. Al respecto, el Servicio Secreto ha señalado que “está al tanto” de la grabación de tres minutos.

Nate Herring, portavoz de la agencia de seguridad explicó en un correo electrónico a la agencia Reuters: ”El Servicio Secreto tiene conocimiento del video e investiga cualquier asunto que pueda percibirse como una amenaza para las personas a nuestro cargo”.

El funcionario también señaló que “por motivos de seguridad operativa” no comentaría “cuestiones relacionadas con la inteligencia de protección”.

En el video de tres minutos transmitido por la televisión iraní se afirma que Barron Trump estaba siendo vigilado. Además se aseguraba que se ofrecían 10 millones de dólares por la muerte del hijo de Donald Trump.

La agencia Reuters informó a principios de este agosto que Estados Unidos había recibido varias advertencias de Israel sobre un posible intento de Irán apra asesinar a Donald Trump. Los señalamientos habrían llegado a oídos de Washington incluso antes de la maniobra secreta del Air Force One en Turquía.

El propio presidente ha hecho eco de estas amenazas sobre su seguridad. Trump se ha descrito a sí mismo como “el número uno en la lista de personas a eliminar de Irán”.

Cabe recordar que en marzo del 2026, un juez federal encontró culpable por terrorismo e intento de asesinato a Asif Raza Merchant, un ciudadano paquistaní que habría intentado asesinar a Donald Trump por órdenes de la Guardia Revolucionaria de Irán. El sujeto admitió que llegó a Estados Unidos para planear atentados contra varios políticos, incluido el actual presidente, pero aseguró que fue víctima bajo amenazas de Irán.

Asif Raza Merchant ingresó a Estados Unidos como empresario en dos ocasiones. Fue detenido cuando intentaba abandonar el país, después de haber contratado a presuntos sicarios para matar a Donald Trump. El hombre en realidad había contactado a agentes encubiertos.