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Instagram en la Mira: Meta Enfrenta Juicio Histórico por Daños a Menores

Meta podría enfrentar multas de varios miles de millones de dólares y cambios en funciones como el scroll infinito y las restricciones de edad.

Meta enfrenta un juicio por presuntos daños a menores.Meta enfrenta un juicio por presuntos daños a menores. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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29 estados de EUA acusan a Meta de utilizar funciones de Instagram que fomentarían conductas adictivas y pondrían en riesgo a niños y adolescentes

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