Internacional

EUA Reanuda la Construcción del Muro Fronterizo entre Arizona y México

Un juez federal en California denegó la solicitud de la Nación Tohono O’odham para bloquear temporalmente la construcción del muro fronterizo

Prototipos de muro fronterizo en una zona de construcción cerca de la frontera con Tijuana. Foto: APPrototipos de muro fronterizo en una zona de construcción cerca de la frontera con Tijuana. Foto: AP
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