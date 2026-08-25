EUA Reanuda la Construcción del Muro Fronterizo entre Arizona y México

El gobierno de Estados Unidos continúa adelante con la construcción de 100 kilómetros de muro fronterizo en Arizona, en el límite con México, pese al rechazo de la Nación Tohono O'odham, que se opone porque la obra cruza un territorio que considera sagrado.

Rodney Scott, titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), señaló que el proyecto, denominado "Tucson 5", fue reactivado.

En un comunicado, Scott explicó: "Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los cárteles".

El anuncio llegó luego de que un juez federal en California rechazara la petición de la Nación Tohono O'odham para detener de manera temporal la edificación del muro dentro de su reserva, ubicada en el sur de Arizona.

De acuerdo con la resolución judicial, la tribu no logró acreditar que la obra reduciría de forma ilegal el territorio de su reserva ni que representaría una invasión por parte del gobierno federal, tal como se planteaba en la demanda presentada en junio.

Por su parte, la legisladora demócrata Adelita S. Grijalva, junto con otros tres integrantes de la Cámara de Representantes, pidió este martes a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y del Interior (DOI) detener de inmediato los trabajos hasta que se lleve a cabo una consulta real con la Nación Tohono O'odham.

En la petición, los legisladores expresaron: "Nos preocupa enormemente que el gobierno federal no haya llevado a cabo una consulta significativa con las naciones tribales sobre proyectos que podrían afectar sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales".

El documento también cuestiona el destino de los recursos públicos utilizados en barreras fronterizas secundarias, y pide al DHS optar por estrategias de seguridad más eficientes y económicas, entre ellas la modernización y el fortalecimiento de los puntos de entrada oficiales.

AMP