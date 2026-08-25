Seguridad

Preparan Operativo de Seguridad para Partido de Santos Contra Tigres en Torreón

Más de 350 elementos de Seguridad Pública Municipal resguardaran las inmediaciones del estadio.

Preparan Operativo de Seguridad para Partido de Santos Contra Tigres en TorreónCorporaciones de seguridad implementarán medidas especiales para este encuentro. Foto: N+

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