Preparan Operativo de Seguridad para Partido de Santos Contra Tigres en Torreón

Para el partido entre Santos Laguna y Tigres que se realizará en la ciudad de Torreón, un juego catalogado por las autoridades como de alto riesgo, se llevará a cabo un operativo de seguridad con la participación de 350 elementos de Seguridad Pública Municipal.

Además de los elementos de la Policía Municipal, también participarán agentes de la Policía Estatal, Guardia Nacional y SEDENA. Se informó que se realizarán protocolos diferentes a los que se han realizado en los últimos encuentros, ya que los camiones de las porras visitantes serán los que entren al estacionamiento del estadio, para que al término del encuentro no haya problema con el desalojo de las personas.

Con esto se busca que las porras tengan un recorrido corto a la salida del estadio y no exista oportunidad de alguna situación de riesgo a las afueras con la afición del Santos.

También se dio a conocer que habrá vigilancia previa al partido para que las porras visitantes no se reúnan en quintas o espacios para ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias, lo que aumenta la posibilidad de riesgos a la llegada al estadio.

Las autoridades invitan a la ciudadanía que asistirá al partido a disfrutarlo con responsabilidad y con un buen comportamiento para evitar altercados.