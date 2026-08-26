Seguridad

Defensa de Danna Yanina 'N' Solicita Cerrar Proceso por Feminicidio de Dafne Zapata

La representación legal presentó una solicitud ante el tribunal para que se determine si existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento.

Defensa de Danna Yanina 'N' Solicita Cerrar Proceso por Feminicidio de Dafne ZapataDefensa de Danna Yanina 'N' Solicita Cerrar Proceso por Feminicidio de Dafne Zapata. Foto: FGJ

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