La defensa legal de Danna Yanina "N", señalada como imputada en el feminicidio de Dafne al interior de la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, solicitó formalmente a la autoridad judicial el sobreseimiento del caso, lo que significaría el cierre definitivo del proceso penal en su favor.

A través de un escrito dirigido a la Jueza de Control de la Sexta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, el abogado defensor Omar Pérez Hernández pidió que se fije fecha y hora de manera inmediata, dentro de un plazo de 24 horas, para llevar a cabo la audiencia donde se resolverá la petición.

El recurso legal se basa en el Artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ser concedido por la jueza, el sobreseimiento pondría fin al procedimiento en contra de la imputada con efectos equivalentes a una sentencia absolutoria, dejando firme su libertad respecto a las acusaciones en esta carpeta.

Luego de que la defensa de Danna Yanina ''N" obtuviera un amparo indirecto ante un juez federal, uno de sus abogados, el licenciado Omar Pérez Hernández, informó que existe la posibilidad de que se lleve a cabo una audiencia incidental, procedimiento que está relacionado con el caso.

De acuerdo con el litigante, esta audiencia podría celebrarse, siempre y cuando la autoridad responsable presente el informe correspondiente y entregue la documentación que le sea requerida por la autoridad judicial.

Defensa de Danna Yanina 'N' Solicita Cerrar Proceso por Feminicidio de Dafne Zapata. Foto: N+

En el escrito se pide notificar de inmediato al Ministerio Público y a la representación de la víctima para que acudan a la audiencia, precisando que la ley contempla que la jueza tome una decisión aun si las partes citadas no se presentan.