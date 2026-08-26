Transportistas del Edomex Amagan con Megabloqueo en Pleno Regreso a Clases

A tan solo unos días de que terminen las vacaciones y más de 23 millones de niños regresen a clases para el Ciclo Escolar 2026-2027, transportistas del Estado de México amagan con realizar un megabloqueo este lunes 31 de agosto 2026, en pleno regreso a clases.

Los choferes exigen que las autoridades atiendan sus demandas, las cuales están relacionadas con las afectaciones que les ha generado el Trolebús Chalco-Santa Martha, según han declarado. De acuerdo con la organización Trolemex, integrada por seis empresas de transporte en el Estado de México, señalan que la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV), no les ha brindado certeza jurídica y la formalización de su participación en el proyecto del nuevo transporte.

“No estamos en contra del Trolebús ni de la modernización del transporte público.”, afirman en un comunicado.

Los trabajadores refieren que han participado en los trabajos convocados por la autoridad y, como parte de ese proceso, SEMOV realizó un estudio de demanda. En julio del año pasado les notificó los porcentajes de participación correspondientes a cada empresa. “Solicitamos que dichos porcentajes sean reconocidos y formalizados mediante los instrumentos jurídicos correspondientes”, piden a las autoridades.

El Trolebús Chalco-Santa Martha inció operaciones en mayo de 2025, y actualmente ofrece servicio a más de 250 mil personas que diariamente salen del paradero de Constitución de 1917 y dirigen al municipio de Chalco, Edomex.

“Considerando una tarifa de 16 pesos y nuestra participación conjunta del 75.9% en el transporte que incide en el corredor, estimamos una afectación económica de aproximadamente: 510 millones de pesos”, exponen en su comunicado.

Los transportistas de Edomex, señalan que el megabloqueo es porque esta situación ha mermado sus ingresos y los ha obligado a reducir o detener su parque vehicular. “Generando además afectaciones para operadores, trabajadores, proveedores y más de seis mil familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad”, indican los conductores.

Entre sus exigencias también se encuentran la expedición de instrumentos jurídicos, como títulos de concesión, la instalación de una mesa formal de trabajo y establecer una ruta y calendario de solución.

El megabloqueo de transportistas del Edomex, está programado para el lunes 31 de agosto de 2026, después de agotar los intentos por diálogar con autoridades de Movilidad.

“Reiteramos que no buscamos afectar a los usuarios ni obstaculizar el derecho a la movilidad, pero tampoco podemos permitir que continúe la incertidumbre jurídica, económica y laboral que enfrentamos”, advirtieron en su amago de bloqueo.

Hasta el momento, no han dado a conocer cuáles serían las vías que afectarían y las rutas que participarán en el megabloqueo del 31 de agosto.

EPP