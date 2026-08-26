Sociedad

Transportistas del Edomex Amagan con Megabloqueo en Pleno Regreso a Clases

Los conductores de seis empresas señalan que se han visto afectados por el Trolebús Chalco-Santa Martha

Transportistas del Edomex durante un bloqueo en vialidades principales de la entidadFoto: Cuartoscuro

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