Desaparecidos

Detienen a Presunta Reclutadora Vinculada a Desapariciones de Menores de Jalisco

Liliana 'N' fue capturada en Zacatecas; obligaba a las víctimas a realizar actividades para grupos criminales

Detienen a Presunta Reclutadora Vinculada a Desapariciones de Menores de JaliscoDetienen a Presunta Reclutadora Vinculada a Desapariciones de Menores. Foto: Cuartoscuro

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Liliana 'N', alias 'La China', detenida por su presunta conexión con desapariciones de menores en Jalisco.

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