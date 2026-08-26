Detienen a Presunta Reclutadora Vinculada a Desapariciones de Menores de Jalisco

Liliana 'N', alias 'La China', fue detenida en el municipio de Jerez, Zacatecas, por su presunta participación en el reclutamiento de personas para un grupo criminal y su posible relación con casos de menores de edad originarios de Jalisco que fueron reportados como desaparecidos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, la mujer fue localizada y capturada en la comunidad de El Durazno, donde se ejecutó una orden de cateo en un domicilio presuntamente relacionado con ella.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron cartuchos de uso exclusivo del Ejército, documentación, solicitudes de empleo y copias de credenciales de personas originarias de Jalisco, además de anotaciones que estarían relacionadas con un grupo delictivo.

Las investigaciones señalan que 'La China' presuntamente se dedicaba a captar personas para incorporarlas a actividades de un grupo criminal. Su nombre también habría surgido en investigaciones relacionadas con la desaparición de varios menores de edad originarios de Jalisco, quienes desaparecieron durante julio y posteriormente habrían sido llevados a Zacatecas bajo un esquema de reclutamiento.

Presunta Reclutadora Vinculada a Desapariciones de Menores. Foto: Fiscalía de Jalisco

Al momento de su localización, las autoridades encontraron a otras siete personas junto con Liliana 'N'. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades zacatecanas, algunas de estas personas la señalaron como quien las habría captado y obligado, mediante amenazas, a realizar actividades como halconeo, narcomenudeo y reclutamiento.

Además, Liliana 'N' había sido reportada como desaparecida el pasado 19 de agosto, antes de ser localizada durante el operativo realizado en Jerez.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar su posible participación en los casos de desaparición y reclutamiento de personas, particularmente los relacionados con menores de edad de Jalisco.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades por su probable participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de trabajos forzados. Será la autoridad correspondiente la que determine su situación legal y continúe con las investigaciones.