Desaparecidos

Buscan a Ramón Delgado, Joven Desaparecido en El Salto, Jalisco

Una familia espera saber respuestas de un joven de 23 años, quien fue visto por última vez en la colonia Felipe Ángeles

Ramón DelgadoBuscan a Ramón Delgado, joven de 23 años desaparecido en El Salto. Foto: Gobierno de Jalisco

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Ramón Delgado, joven de 23 años, desapareció en El Salto, Jalisco. Su familia pide ayuda para encontrarlo. Última ubicación: Zacatecas

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