Buscan a Ramón Delgado, Joven Desaparecido en El Salto, Jalisco

Familiares de Ramón Delgado, de 23 años, desaparecido en Jalisco, se congregaron en la carretera a El Salto, entre la calle Benito Juárez, donde compartieron lo último que supieron de él.

Ramón desapareció el 7 de agosto, fue visto por última vez en la colonia Felipe Ángeles, de El Salto, por lo que sus familiares piden a las autoridades su localización con vida.

“Que regrese a casa porque lo extrañamos y él sabe que se le ama mucho, se extraña y lo sabe, si alguien lo tiene que me lo regrese, vivo se fue y vivo lo quiero”, manifestó Rocío Alvarado, madre del joven.

La familia describió a Ramón como un joven introvertido y callado, además mencionaron que no estaba acostumbrado a salir de casa, hasta que un día fue a la calle y no volvieron a saber de él.

Los familiares refirieron que Ramón salió de su casa a las 4:00 de la mañana el 7 de agosto, tomó el teléfono celular de su madre. Después se logró rastrear el celular, el cual arrojaba una ubicación en Zacatecas.

“Ya no supimos de él, estuvimos marque y marque, sí daba línea el teléfono, y después de ese día, el mismo sábado y domingo, ya no hubo comunicación, timbraba el teléfono pero no contestaba”, dijo Juan Antonio, padre de Ramón.

La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco ya emitió una ficha de búsqueda con los datos de Ramón, asimismo, los familiares ya acudieron a la Fiscalía del Estado, autoridad que ya cuenta con una carpeta de investigación sobre el caso para poder localizar al joven.