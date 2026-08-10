Desaparecidos

Buscan a Cristopher Adán, Menor Desaparecido en Tonalá Tras ir a un Supuesto Trabajo

Cristopher Adán iría a trabajar como guardia de seguridad, sin embargo, no han sabido nada de él desde hace una semana.

Cristopher Adán García GutiérrezCristopher Adán García Gutiérrez fue visto por última vez en la colonia Balcones del Rosario. Foto: Osvaldo Santana

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Cristopher Adán, joven de 17 años, desaparecido en Tonalá. Su familia protesta en las calles buscando respuestas.

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