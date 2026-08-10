Buscan a Cristopher Adán, Menor Desaparecido en Tonalá Tras ir a un Supuesto Trabajo

Continúa la búsqueda de Cristopher Adán García Gutiérrez, adolescente de 17 años desaparecido desde el 2 de agosto en Tonalá, Jalisco.

Cristopher Adán estudia la preparatoria, por lo que vive con su abuela en el municipio tonalteca. Lo último que se supo de él, es que iría a trabajar como guardia de seguridad, con un turno de 48 horas por 48 de descanso y a solo 30 minutos de distancia. O al menos, eso fue lo que le avisó a un primo.

Bloquean vialidad para exigir su localización

Ante la desesperación por la falta de respuesta sobre las investigaciones, familiares decidieron bloquear la avenida López Mateos y Periférico a manera de protesta.

Cerraron dos carriles y lanzaron consignas. Su familia realizará más manifestaciones, hasta que el adolescente regrese a casa.

“Nos repiten lo mismo que ya le dejamos de evidencia y por lo mismo que se les ha dicho, queremos ver algo más, algo más adelante de lo que ya les dimos”, dijo Edgar García, padre de Cristopher Adán.

Policías viales estuvieron presentes y apoyaron para mejorar la circulación, ya que el tráfico se presentó en la zona.

Este lunes acudirán a Casa Jalisco y el martes emprenderán una nueva manifestación en Tonalá. Aseguran que no se detendrán hasta que Cristopher Adán sea localizado con vida.