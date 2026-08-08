Desaparecidos

Localizan Auto de Ricardo Cabezas, Asesor Inmobiliario Desaparecido en Zapopan

Fue encontrado el auto de Ricardo Cabezas, asesor inmobiliario que desapareció en Zapopan el 30 de julio

Ricardo CebezasEncontraron el auto de Ricardo Cabezas, asesor inmobiliario desaparecido en Zapopan. Foto: N+

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Ricardo Cabezas desapareció tras mostrar un inmueble en Zapopan. Su auto fue encontrado, pero la búsqueda de él persiste. La Fiscalía descarta secuestro

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