Localizan Auto de Ricardo Cabezas, Asesor Inmobiliario Desaparecido en Zapopan

Después de la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera, asesor inmobiliario de Zapopan, la Fiscalía de Jalisco confirmó que fue localizado su auto, sin embargo, al interior de él, no se encontraron personas.

Ricardo Cabezas desapareció tras acudir a mostrar un inmueble a un presunto cliente

La familia de Ricardo narra que desapareció el 30 de julio, cuando salió de su casa para dirigirse hacia un inmueble para mostrárselo a un supuesto cliente en la colonia El Batán, en Zapopan.

De acuerdo con los familiares, Ricardo envió un último mensaje para decir que estaba ocupado, desde entonces, nadie volvió a saber de su paradero.

"El último mensaje ya no era él, eso fue el jueves y desde entonces no sabemos nada de él. Lo único que le pido es que aguante, que tenga mucha fuerza, que lo estamos esperando", dijo Mirna Rocío Talavera, madre de Ricardo.

Cabe señalar que después de ocho días de la desaparición de Ricardo, la Fiscalía de Jalisco informó que, a través de los datos recabados hasta el momento, la investigación descartó un posible secuestro.