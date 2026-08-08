Accidentes

Mujer Terminó Lesionada tras Ser Atropellada por Vehículo en la Ciudad de Puebla

Paramédicos llegaron al lugar del accidente, en la avenida Prolongación Reforma de la colonia Aquiles Serdán, para atender a la víctima.

Accidente Mujer Lesionada Atropellada Avenida Prolongación Reforma Colonia Aquiles Serdán PueblaMujer Fue Atropellada por Vehículo en la Colonia Aquiles Serdán de la Ciudad de Puebla. Foto: X @SSC_Pue

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Accidente en Puebla: Mujer atropellada en la colonia Aquiles Serdán. Fue atendida por paramédicos. Conoce los detalles de este incidente vial.

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