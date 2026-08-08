Mujer Terminó Lesionada tras Ser Atropellada por Vehículo en la Ciudad de Puebla

Este viernes 7 de agosto de 2026 se reportó un accidente vial donde una mujer resultó lesionada tras ser atropellada sobre la avenida Prolongación Reforma de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue impactada por un vehículo en la colonia Aquiles Serdán, por lo que tuvo que recibir atención médica por parte de los cuerpos de emergencias.

Mujer fue atropellada en la colonia Aquiles Serdán de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes cuando se registró un accidente sobre la avenida Prolongación Reforma de la capital poblana donde una mujer resultó lesionada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, la víctima fue embestida por un vehículo en la colonia Aquiles Serdán, por lo que tuvieron que abanderar la zona.

Paramédicos llegaron al lugar del siniestro para brindar atención médica a la mujer lesionada, aunque no dieron a conocer si tuvo que ser trasladada a un hospital o no.

🚨 Emergencia atendida



Paramédicos de #ProtecciónCivilMunicipal brindaron atención a una mujer que resultó lesionada tras ser atropellada en Prolongación Reforma, colonia Aquiles Serdán.



Ante cualquier emergencia, marca al 222 303 8520. pic.twitter.com/F5PHyaqGxt — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 8, 2026

Choque entre autobús y camión deja 21 lesionadas en autopista Tlaxco-Tejocotal de Puebla

El aparatoso accidente entre un autobús de pasajeros de la línea Supra y un camión tipo tolva dejó saldo preliminar de 21 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, sobre la autopista Tlaxco–Tejocotal.

El percance ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana de este viernes, a la altura de la localidad de San Antonio Buenavista, en el municipio de Ahuazotepec, lo que provocó la movilización de paramédicos, bomberos y corporaciones de seguridad.

Los cuerpos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a los heridos y realizaron las maniobras necesarias para trasladarlos a diversos hospitales de la región.

Con información de N+

GMAZ