Seguridad

Detienen a Dos Personas Armadas en Supermercado de Torreón

Autoridades detuvieron a dos personas armas durante un operativo en un supermercado de Torreón

Detienen a Escoltas de Empresario Durante Operativo en Supermercado de TorreónAutoridades detuvieron a las personas armadas afuera de un supermercado ubicado en la carretera Torreón-San Pedro. Foto: N+
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