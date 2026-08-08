Detienen a Dos Personas Armadas en Supermercado de Torreón

La tarde de este viernes 7 de agosto de 2026 fueron detenidos dos hombres en el exterior de un supermercado en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal participaron en un operativo realizado afuera de la tienda, ubicada sobre la carretera Torreón-San Pedro.

Hombres detenidos presuntamente serían escoltas de un empresario

Los detenidos presuntamente son escoltas del empresario Ernesto "N". De acuerdo con los reportes, ambos hombres portaban armas que no contaban con los permisos requeridos por la autoridad.

Los dos detenidos serían puestos a disposición del Ministerio Público, que se encargaría de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

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