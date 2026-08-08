Lista de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que Recibirán Descuento por Agua Sucia

Después de que el Siapa determinó que serán 203 las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que podrán recibir el descuento del 80% en el pago del servicio debido a la mala calidad del agua, esta misma dependencia publicó el listado de las colonias.
¿Cuáles son las colonias que accederán al descuento?
Este es el listado de las colonias separadas por municipio:
Guadalajara
1. Analco
2. Jardines del Country
3. Obrera
4. Del Fresno
5. Industrial
6. El Zalate
7. Colinas de la Normal
8. Centro
9. Santa Elena
10. Santa Teresita
11. Aarón Joaquín
12. Beatriz Hernández
13. Agua Azul
14. Agustín Yáñez
15. Alcalde
16. Autocinema
17. Ayuntamiento
18. Barranquitas
19. Bethel
20. Blanco y Cuéllar
21. Cantarranas
22. Capilla de Jesús
23. Colinas de la Normal
24. Colorines
25. Del Carmen
26. El Carmen
27. El Manantial
28. Fovissste Estadio
29. Fresno
30. Heliodoro Hernández
31. Huentitán El Bajo
32. Infonavit Estadio
33. Insurgentes
34. Jardines Alcalde
35. Jardines de San José
36. Jardines del Country
37. La Loma
38. La Normal
39. Ladrón de Guevara
40. Lafayette
41. Lagos de Oriente
42. Las Torres
43. Loma Linda
44. Lomas de Oriente
45. Lomas del Country
46. Lomas del Gallo
47. Lomas del Paraíso
48. Los Colorines
49. Margarita Maza de Juárez
50. Miguel Hidalgo
51. Miraflores
52. Nueva España
53. Pablo Valdez
54. Patria
55. Prados Guadalupe
56. Providencia
57. Quinta Velarde
58. Ramón López Velarde
59. Residencial Victoria
60. Sagrada Familia
61. San Felipe
62. San José Río Verde
63. San Miguel de Huentitán
64. Santa Elena Alcalde
65. Santa Elena de La Cruz
66. Santa Elena Estadio
67. Santa Isabel
68. Santa María
69. Santa Teresita
70. Santuario
71. Tetlán Río Verde
72. U.H. Pablo Valdez
73. U. H. José Clemente Orozco
74. Unidad Modelo
75. Vallarta Poniente
76. Villas de San Juan
77. Villaseñor
78. Chapalita Sur
79. Valle del Álamo
80. Moderna
Tlaquepaque
81. Centro
82. Parques Colón
83. Villa Fontana
84. Arroyo de Las Flores
85. Balcones de Santa María
86. Canal 58
87. Coto Arezzo
88. El Tapatío
89. El Vergel
90. Guadalupana
91. Hacienda Vidrio
92. Jardines de Santa María
93. La Micaelita
94. Las Terrazas
95. Los Altos
96. Mirador del Tesoro
97. Parques Colón
98. Parques del Bosque
99. San Sebastianito
100. Santa Fe
101. Santa María Tequepexpan
102. Terralta
Tonalá
103. Colinas de Tonalá
104. Ciudad Aztlán
105. Basilio Vadillo
106. Hortaliza
107. Infonavit La Soledad
108. Jalisco
109. Loma Dorada
110. Puente Viejo
111. Arcos de Zalatitán
Zapopan
112. Constitución
113. Díaz Ordaz
114. Emiliano Zapata
115. Villas de Guadalupe
116. Ciudad Granja
117. Agua Blanca Industrial
118. Altamira
119. Arboledas
120. Arcos de Guadalupe
121. Arcos de Zapopan
122. Arenales Tapatíos
123. Atemajac
124. Atemajac del Valle
125. Auditorio
126. Balcones del Sol
127. Batán
128. Benito Juárez
129. Campo Real
130. Capullo
131. Chapalita
132. Chapalita Las Fuentes
133. Ciudad de Los Niños
134. Colegio Al Aire
135. Colinas del Rey
136. Conjunto Patria
137. Constitución
138. Díaz Ordaz
139. Don Bosco
140. El Briseño
141. El Campanario
142. El Capullo
143. El Colli
144. El Colli CTM
145. El Fortín
146. El Mante
147. El Rehilete
148. El Vigía
149. El Zapote
150. Girasoles
151. Hacienda La Mora
152. Haciendas del Valle
153. Jardines de La Patria
154. Jardines del Sol
155. Jardines del Valle
156. Jardines del Vergel
157. Jardines Tapatíos
158. Jardines Universidad
159. Jardines Vallarta
160. Juan Manuel Vallarta
161. La Coronilla
162. La Floresta del Colli
163. La Granja
164. La Tuzania
165. Las Alamedas
166. Laureles
167. Loma Bonita Ejidal
168. Lomas de La Primavera
169. Lomas de Zapopan
170. Lomas del Refugio
171. Lomas Universidad
172. Los Cajetes
173. Los Maestros
174. Los Robles
175. Mariano Otero
176. Mesa de Los Ocotes
177. Mirador del Sol
178. Miramar
179. Nueva Primavera
180. Palmita
181. Paraísos del Colli
182. Parques de Zapopan
183. Paseos del Sol
184. Pedro Moreno
185. Pinar de La Calma
186. Prados Tepeyac
187. Real Vallarta
188. Residencial Moctezuma
189. Rinconada de La Calma
190. Rinconada del Parque
191. San Isidro Ejidal
192. Santa Ana Tepetitlán
193. Santa Margarita
194. Santa María del Pueblito
195. Seattle
196. Solares
197. Tepeyac Casino
198. Tesistán
199. Valle del Sol
200. Víctor Hugo
201. Zapopan Centro
202. Zoquipan
203. Lomas de Tabachines
Cabe señalar que esta cifra se determinó después de que el Siapa analizó la información brindada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que había remitido un listado de 243 colonias.
Sin embargo, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Siapa, el director general de este organismo, Ismael Jáuregui, detalló que 40 colonias fueron depuradas del listado.
De las anteriores, 32 no existen o no aparecen en el padrón de usuarios del organismo, mientras que otras 8 se encuentran fuera del área de cobertura del Siapa.