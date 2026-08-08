Sociedad

Lista de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que Recibirán Descuento por Agua Sucia

Este es el listado de las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que accederán al descuento del 80% por haber recibido agua sucia

AguaEsta es la lista de colonias que recibirán descuento por agua sucia en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: N+

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