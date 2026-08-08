Lista de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que Recibirán Descuento por Agua Sucia

Después de que el Siapa determinó que serán 203 las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que podrán recibir el descuento del 80% en el pago del servicio debido a la mala calidad del agua, esta misma dependencia publicó el listado de las colonias.

¿Cuáles son las colonias que accederán al descuento?

Este es el listado de las colonias separadas por municipio:

Guadalajara

1. Analco

2. Jardines del Country

3. Obrera

4. Del Fresno

5. Industrial

6. El Zalate

7. Colinas de la Normal

8. Centro

9. Santa Elena

10. Santa Teresita

11. Aarón Joaquín

12. Beatriz Hernández

13. Agua Azul

14. Agustín Yáñez

15. Alcalde

16. Autocinema

17. Ayuntamiento

18. Barranquitas

19. Bethel

20. Blanco y Cuéllar

21. Cantarranas

22. Capilla de Jesús

23. Colinas de la Normal

24. Colorines

25. Del Carmen

26. El Carmen

27. El Manantial

28. Fovissste Estadio

29. Fresno

30. Heliodoro Hernández

31. Huentitán El Bajo

32. Infonavit Estadio

33. Insurgentes

34. Jardines Alcalde

35. Jardines de San José

36. Jardines del Country

37. La Loma

38. La Normal

39. Ladrón de Guevara

40. Lafayette

41. Lagos de Oriente

42. Las Torres

43. Loma Linda

44. Lomas de Oriente

45. Lomas del Country

46. Lomas del Gallo

47. Lomas del Paraíso

48. Los Colorines

49. Margarita Maza de Juárez

50. Miguel Hidalgo

51. Miraflores

52. Nueva España

53. Pablo Valdez

54. Patria

55. Prados Guadalupe

56. Providencia

57. Quinta Velarde

58. Ramón López Velarde

59. Residencial Victoria

60. Sagrada Familia

61. San Felipe

62. San José Río Verde

63. San Miguel de Huentitán

64. Santa Elena Alcalde

65. Santa Elena de La Cruz

66. Santa Elena Estadio

67. Santa Isabel

68. Santa María

69. Santa Teresita

70. Santuario

71. Tetlán Río Verde

72. U.H. Pablo Valdez

73. U. H. José Clemente Orozco

74. Unidad Modelo

75. Vallarta Poniente

76. Villas de San Juan

77. Villaseñor

78. Chapalita Sur

79. Valle del Álamo

80. Moderna

Tlaquepaque

81. Centro

82. Parques Colón

83. Villa Fontana

84. Arroyo de Las Flores

85. Balcones de Santa María

86. Canal 58

87. Coto Arezzo

88. El Tapatío

89. El Vergel

90. Guadalupana

91. Hacienda Vidrio

92. Jardines de Santa María

93. La Micaelita

94. Las Terrazas

95. Los Altos

96. Mirador del Tesoro

97. Parques Colón

98. Parques del Bosque

99. San Sebastianito

100. Santa Fe

101. Santa María Tequepexpan

102. Terralta

Tonalá

103. Colinas de Tonalá

104. Ciudad Aztlán

105. Basilio Vadillo

106. Hortaliza

107. Infonavit La Soledad

108. Jalisco

109. Loma Dorada

110. Puente Viejo

111. Arcos de Zalatitán

Zapopan

112. Constitución

113. Díaz Ordaz

114. Emiliano Zapata

115. Villas de Guadalupe

116. Ciudad Granja

117. Agua Blanca Industrial

118. Altamira

119. Arboledas

120. Arcos de Guadalupe

121. Arcos de Zapopan

122. Arenales Tapatíos

123. Atemajac

124. Atemajac del Valle

125. Auditorio

126. Balcones del Sol

127. Batán

128. Benito Juárez

129. Campo Real

130. Capullo

131. Chapalita

132. Chapalita Las Fuentes

133. Ciudad de Los Niños

134. Colegio Al Aire

135. Colinas del Rey

136. Conjunto Patria

137. Constitución

138. Díaz Ordaz

139. Don Bosco

140. El Briseño

141. El Campanario

142. El Capullo

143. El Colli

144. El Colli CTM

145. El Fortín

146. El Mante

147. El Rehilete

148. El Vigía

149. El Zapote

150. Girasoles

151. Hacienda La Mora

152. Haciendas del Valle

153. Jardines de La Patria

154. Jardines del Sol

155. Jardines del Valle

156. Jardines del Vergel

157. Jardines Tapatíos

158. Jardines Universidad

159. Jardines Vallarta

160. Juan Manuel Vallarta

161. La Coronilla

162. La Floresta del Colli

163. La Granja

164. La Tuzania

165. Las Alamedas

166. Laureles

167. Loma Bonita Ejidal

168. Lomas de La Primavera

169. Lomas de Zapopan

170. Lomas del Refugio

171. Lomas Universidad

172. Los Cajetes

173. Los Maestros

174. Los Robles

175. Mariano Otero

176. Mesa de Los Ocotes

177. Mirador del Sol

178. Miramar

179. Nueva Primavera

180. Palmita

181. Paraísos del Colli

182. Parques de Zapopan

183. Paseos del Sol

184. Pedro Moreno

185. Pinar de La Calma

186. Prados Tepeyac

187. Real Vallarta

188. Residencial Moctezuma

189. Rinconada de La Calma

190. Rinconada del Parque

191. San Isidro Ejidal

192. Santa Ana Tepetitlán

193. Santa Margarita

194. Santa María del Pueblito

195. Seattle

196. Solares

197. Tepeyac Casino

198. Tesistán

199. Valle del Sol

200. Víctor Hugo

201. Zapopan Centro

202. Zoquipan

203. Lomas de Tabachines

Cabe señalar que esta cifra se determinó después de que el Siapa analizó la información brindada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que había remitido un listado de 243 colonias.

Sin embargo, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Siapa, el director general de este organismo, Ismael Jáuregui, detalló que 40 colonias fueron depuradas del listado.

De las anteriores, 32 no existen o no aparecen en el padrón de usuarios del organismo, mientras que otras 8 se encuentran fuera del área de cobertura del Siapa.