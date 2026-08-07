Seguridad

Clausuran Centro de Rehabilitación en Guadalajara; Aseguran Armas y Más de un Millón de Pesos

Un anexo en la colonia Oblatos, en Guadalajara, fue clausurado por las autoridades por no contar con licencia para operar; 167 internos fueron desalojados

AnexoClausuraron un anexo ubicado en la colonia Oblatos, en Guadalajara. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Clausura en Oblatos: 167 internos desalojados de un anexo sin licencia en Guadalajara. Armas y más de un millón de pesos incautados

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+