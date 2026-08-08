Chad 'N' Podría Enfrentar Cadena Perpetua por Multihomicidio en Saltillo

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, informó que Chad 'N', señalado como responsable del multihomicidio ocurrido en Saltillo, podría enfrentar una pena de cadena perpetua.

Explicó que el caso involucra diversos delitos, entre ellos homicidio, sustracción de menores y otros que pudieran resultar durante el desarrollo de las investigaciones.

El funcionario destacó la rápida respuesta de las autoridades para lograr la captura del hombre de nacionalidad estadounidense, quien fue detenido aproximadamente dos horas después de los hechos.

Detalló que el ataque ocurrió entre las 14:30 y 15:30 horas, periodo en el que Chad 'N' presuntamente utilizó un arma de fuego con silenciador. El detenido fue localizado en el municipio de Piedras Negras, a unos 50 metros de la frontera con Estados Unidos.

Finalmente, informó que el menor de 3 años, hijo del detenido, permanecía bajo resguardo y con una red de apoyo familiar.

Realizan velorio a víctimas de multihomicidio en Saltillo

Familiares y amigos despidieron a las víctimas del ataque registrado en la colonia Espinoza de Saltillo, donde tres personas perdieron la vida y una más resultó lesionada de gravedad. Los servicios funerarios de Laura Jaqueline “N” y Ana Laura “N” se realizaron en unas capillas de la colonia República.

Durante el velorio se mantuvo presencia de autoridades para resguardar el lugar, mientras que los restos de Emmanuel Montero “N” fueron trasladados a Guanajuato, donde sus familiares realizaron los servicios funerarios.

PRONNIF resguarda a menor tras ataque en la colonia Espinoza de Saltillo

El menor que fue sustraído en los hechos registrados en la colonia Espinoza de Saltillo, donde tres personas perdieron la vida, quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Las autoridades informaron que se iniciaron los trámites para definir la custodia del niño, para que fuera entregado al hermano de una de las víctimas.