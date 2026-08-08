Seguridad

Chad 'N' Podría Enfrentar Cadena Perpetua por Multihomicidio en Saltillo

El Fiscal General de Coahuila informó que Chad 'N' podría enfrentar cadena perpetua por multihomicidio ocurrido en Saltillo.

Chad 'N' Podría Enfrentar Cadena Perpetua por Multihomicidio en SaltilloChad 'N' presuntamente usó un arma con silenciador durante el ataque. Foto: Fiscalía General de Coahuila

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