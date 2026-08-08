Seguridad

Detienen a Mujer al Encontrar a Hombre Muerto Dentro de Casa en Ramos Arizpe

Una fue asegurada luego de que autoridades localizaran a un hombre sin vida en la casa.

Detienen a Mujer al Encontrar a Hombre Muerto Dentro de Casa en Ramos ArizpeEl hombre tenía lesión en el tórax provocada por un objeto punzocortante. Foto: N+
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Encuentran Hombre Muerto Dentro de Casa en Ramos Arizpe