Detienen a Mujer al Encontrar a Hombre Muerto Dentro de Casa en Ramos Arizpe

Una mujer fue asegurada por las autoridades luego de ser localizada dentro de un domicilio donde un hombre fue encontrado sin vida, en la colonia Lázaro Cárdenas de Ramos Arizpe. La casa fue acordonada para realizar las primeras diligencias.

La víctima, de entre 30 y 35 años, presentaba una lesión en la cabeza y otra provocada por un objeto punzocortante en el costado izquierdo del tórax. Hasta el momento no ha sido identificada y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes para esclarecer lo ocurrido. La mujer quedó a disposición de las autoridades, quienes determinarían mediante su declaración si tuvo alguna participación en los hechos.

Apuñalan a joven durante convivencia en Matamoros, Coahuila

El 4 de agosto, un joven de 18 años resultó lesionado luego de ser atacado con un arma blanca durante una convivencia familiar en la comunidad de Congregación Hidalgo, en Matamoros, Coahuila.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al joven, quien había sufrido una lesión en el costado del torso, y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. De manera preliminar, se informó que su estado de salud es estable y que el presunto agresor había sido su primo.