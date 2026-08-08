Detienen a Cuatro Sujetos Llenando Cilindros con Gas Ilegal en San Andrés Cholula, Puebla

Este viernes 7 de agosto de 2026 se dieron a conocer las sentencias de nueve años de prisión contra cuatro sujetos por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

De acuerdo con las autoridades Eleodoro ‘N’, Carlos ‘N’, Óscar ‘N’ y Alejandro ‘N’ fueron detenidos mientras abastecían cilindros de gas L.P. con combustible de procedencia ilegal.

Detienen a cuatro sujetos con gas L.P. ilegal en San Andrés Cholula, Puebla

El cateo fue ejecutad0 por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Puebla, en un inmueble ubicado en la privada 2 Sur en el Barrio Santo Niño del municipio de San Andrés Cholula.

En el sitio fueron asegurados tres mil 600 litros de gas L.P., una pipa con capacidad de cinco mil litros, una camioneta tipo pick up, 82 cilindros metálicos, dinero en efectivo y diversos objetos relacionados con el ilícito.

Además fueron detenidos Eleodoro ‘N’, Carlos ‘N’, Óscar ‘N’ y Alejandro ‘N’ por posesión ilícita de hidrocarburo al no poder acreditar la procedencia legal del combustible.

#FGR obtiene sentencia de nueve años de prisión contra cuatro personas por posesión ilícita de hidrocarburo. https://t.co/unVmJwQeRI pic.twitter.com/YRaVY4B89J — Puebla (@FGR_Pue) August 7, 2026

Sentencian a cuatro sujetos por posesión ilícita de hidrocarburo en San Andrés Cholula, Puebla

Tras ser detenidos durante la ejecución de una orden de cateo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra Eleodoro ‘N’, Carlos ‘N’, Óscar ‘N’ y Alejandro ‘N’, quienes fueron encontrados en flagrancia por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cuando manipulaban y abastecían cilindros de gas L.P., sin acreditar la legal procedencia del combustible.

El Ministerio Público Federal desahogó los medios de prueba ante el juez de la causa, quien dictó sentencia de nueve años de prisión, además del pago de una multa de nueve mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a un millón 18 mil 260 pesos.

Con información de N+

GMAZ