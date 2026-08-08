Seguridad

Detienen a Cuatro Sujetos Llenando Cilindros con Gas Ilegal en San Andrés Cholula, Puebla

Las detenciones se llevaron a cabo en el Barrio Santo Niño, donde también se aseguraron más de tres mil litros de hidrocarburo.

Detenidos Cuatros Sujetos Llenando Cilindros Gas Hidrocarburo Ilegal San Andrés Cholula PueblaAseguran Más de Tres Mil Litros de Hidrocarburo en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Sentencia de 9 años para cuatro hombres en Puebla por posesión ilícita de hidrocarburo. Descubre cómo la Fiscalía logró esta condena y qué más se incautó.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+