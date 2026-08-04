Seguridad

Recuperan Más de 40 Mil Litros de Hidrocarburo Ilegal en San Martín Texmelucan, Puebla

José "N" fue detenido mientras circulaba a bordo de un tractocamión donde transportaba el combustible sobre la carretera federal 40D.

Recuperados 42 Mil Litros Hidrocarburo Ilegal Detenido José N San Martín Texmelucan PueblaRecuperan 42 Mil Litros de Hidrocarburo Robado en Carretera de San Martín Texmelucan, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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José 'N' enfrenta prisión preventiva tras ser sorprendido con 42 mil litros de hidrocarburo ilegal en San Martín Texmelucan. ¿Qué sigue en este caso? Infórmate aquí.

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