Recuperan Más de 40 Mil Litros de Hidrocarburo Ilegal en San Martín Texmelucan, Puebla

Este lunes 3 de agosto de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de José 'N' por su presunta responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo en el estado de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy imputado fue detenido mientras circulaba a bordo de un tractocamión donde transportaba 42 mil litros de hidrocarburo supuestamente ilegal sobre la carretera federal 40D a la altura del municipio de San Martín Texmelucan.

Detienen a José 'N' con 42 mil litros de hidrocarburo en San Martín Texmelucan, Puebla

Los hechos refieren que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron al ahora imputado sobre la carretera federal 40D, en el libramiento norte de la Ciudad de México, a la altura del municipio de San Martín Texmelucan, quien tripulaba un tractocamión acoplado a un tanque tipo pipa del que emanaba un fuerte olor a hidrocarburo.

Durante la inspección, el conductor no pudo acreditar la legal procedencia del producto que transportaba, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que inició la investigación correspondiente.

Como resultado de las diligencias realizadas se estableció mediante los dictámenes periciales y técnicos que el vehículo transportaba aproximadamente 42 mil litros de hidrocarburo.

Vinculan a José 'N' por posesión ilícita de hidrocarburo en San Martín Texmelucan, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Puebla, obtuvo de un juez de Control la vinculación a José 'N' por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, la cual fue considerada procedente por el Juez de Control, quien además impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Con información de N+

GMAZ