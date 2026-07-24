Seguridad

Recuperan Más de Cuatro Mil Litros de Hidrocarburo en Coronango, Puebla

Pablo "N" fue arrestado mientras se encontraba a bordo de una camioneta cargada con el combustible ilegal sobre la calle Melchor Ocampo.

Sentenciado Pablo N Recuperación Cuatro Mil Litros Hidrocarburo Coronango PueblaSentencian a Sujeto por Posesión Ilícita de Hidrocarburo en Coronango, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Pablo 'N' es sentenciado a más de seis años por posesión ilícita de hidrocarburo en Coronango. Policía recupera 4,688 litros de combustible. Conoce los detalles de este caso.

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