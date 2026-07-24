Recuperan Más de Cuatro Mil Litros de Hidrocarburo en Coronango, Puebla

El pasado jueves 23 de julio de 2026 se reportó la sentencia de más de seis años de prisión contra Pablo “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo en el municipio poblano de Coronango.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado fue detenido sobre la calle Melchor Ocampo mientras conducía una camioneta donde transportaba más de cuatro mil litros de combustible de origen ilegal.

Policías de Coronango, Puebla, recuperan cuatro mil litros de hidrocarburo

De acuerdo con los hechos, elementos de la Policía Municipal de Coronango realizaban recorridos de seguridad sobre la calle Melchor Ocampo, cuando detectaron una camioneta estacionada con la puerta de la caja abierta, por lo que se acercaron a hacer una revisión.

Las autoridades aseguraron del interior del vehículo cuatro contenedores que almacenaban un líquido con características propias del hidrocarburo, del cual el conductor de la camioneta, Pablo "N", manifestó que no contaba con documentación que acreditaran su legal procedencia o posesión, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, así como los aproximadamente cuatro mil 688 litros asegurados de hidrocarburo.

Obtiene #FGR en Puebla sentencia de más de seis años de prisión por posesión ilícita de más de cuatro mil litros de hidrocarburo. https://t.co/6y2QuHY4ZN pic.twitter.com/QrkXUr3kXz — Puebla (@FGR_Pue) July 23, 2026

Sentencian a Pablo “N” por posesión ilícita de hidrocarburo en Coronango, Puebla

Como resultado de la investigación del Ministerio Público Federal, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo sentencia condenatoria contra Pablo "N", al acreditarle su responsabilidad penal en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

En audiencia de procedimiento abreviado, el juez de Control dictó sentencia de seis años y ocho meses de prisión y le impuso una multa de 503 mil 216 pesos.

Durante la integración de la investigación, el Ministerio Público Federal recabó los datos de prueba necesarios, entre ellos dictámenes periciales en materia de fotografía forense y tránsito terrestre, así como el informe emitido por Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la afectación ocasionada.

Con información de N+

GMAZ