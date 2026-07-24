Homicidios

Hombre Mató a Disparos a una Persona en Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla

Luis Manuel "N" sostuvo una discusión con la víctima para después atacarla con un arma de fuego en la comunidad de San Juan Tlautla.

Sentenciado Luis Manuel N Homicidio San Juan Tlautla San Pedro Cholula PueblaSentencian a Sujeto por Matar a Disparos a Persona en San Pedro Cholula, Puebla. Foto: N+

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Luis Manuel 'N' recibe 20 años de prisión por homicidio en San Pedro Cholula tras una discusión. Conoce los detalles del caso.

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