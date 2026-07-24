Hombre Mató a Disparos a una Persona en Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla

Este viernes 24 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de 20 años de prisión contra Luis Manuel “N” por el delito de homicidio calificado en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado asesinó con un arma de fuego a una persona tras sostener una discusión sobre la carretera México-Puebla, a la altura de la junta auxiliar de San Juan Tlautla.

Luis Manuel “N” mató a disparos a una persona en San Pedro Cholula, Puebla

De acuerdo con la investigación, el 24 de julio de 2021, aproximadamente a las 11:20 horas, la víctima se encontraba acompañada de una mujer dentro de un vehículo Chevrolet Aveo sobre la carretera federal México-Puebla, a la altura de San Juan Tlautla, municipio de San Pedro Cholula.

En ese lugar arribó Luis Manuel “N” junto con otro hombre. Tras una discusión, el hoy sentenciado utilizó un arma de fuego y disparó contra la víctima, provocándole lesiones en la cabeza que ocasionaron su fallecimiento. Posteriormente, los involucrados huyeron del sitio.

La FGE de Puebla logró que quedara firme la sentencia de 20 años de prisión contra Luis Manuel N. por el delito de homicidio calificado, cometido en San Pedro Cholula, resultado del trabajo de investigación y litigación realizado para garantizar justicia a las víctimas.… pic.twitter.com/kK7KbPguf9 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 24, 2026

Sentencian a Luis Manuel “N” por homicidio en San Pedro Cholula, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, a través de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, logró que quedara firme la sentencia de 20 años de prisión impuesta contra Luis Manuel “N”, penalmente responsable del delito de homicidio calificado.

Con las pruebas presentadas durante el proceso, la FGE Puebla acreditó la responsabilidad penal del sujeto, por lo que la autoridad judicial le impuso la pena privativa de la libertad, además del pago de la reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el tiempo que dure la sanción.

Con información de N+

GMAZ