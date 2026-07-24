Confirman que Lechuga Mexicana No Está Vinculada a Brote de Ciclosporosis en Estados Unidos

Autoridades sanitarias de México y Estados Unidos han confirmado que la lechuga mexicana comercializada por Taylor Farms no está contaminada con Cyclospora cayetanensis.

El protozoario es responsable de causar ciclosporosis, una infección que provoca diarrea explosiva.

El más reciente brote ha causado miles de casos en Estados Unidos.

Lechuga mexicana da negativo a parásito que produce diarrea explosiva

La Secretaría de Salud de México confirmó en un comunicado que la investigación realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no halló al parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas por ambos países.

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en Estados Unidos, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) admitiera que sus resultados iniciales se trataron de un falso positivo.

La Secretaría de Salud indicó que la investigación de la Cofepris se apegó a los protocolos internacionales. Además, la Cofepris indicó que la asociación de la lechuga mexicana con el reciente brote de ciclosporosis en Estados Unidos se basó en una asociación epidemiológica. Es decir, nació de sospechas derivadas de entrevistas a pacientes y estudios estadísticos:

“Corresponde a probabilidades y no a pruebas analíticas de laboratorio realizadas en productos agrícolas que constituyan evidencia positiva de Cyclospora cayetanensis”.

Cofepris realizó inspección en planta de Taylor Farms México

El comunicado también indicó que la Cofepris realizó una visita de inspección y verificación sanitaria del 18 al 20 de julio en la planta de Taylor Farms México. La agencia sanitaria no encontró evidencia del parásito y las pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris determinaron resultados negativos a Cyclospora cayetanensis.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios analizó 10 muestras de lechuga. Cinco de estas se correspondía a materia prima y otra cinco, al producto procesado. Además se analizaron cuatro muestras de agua. En el comunicado se lee:

“Los análisis se realizaron con absoluta suficiencia científica mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real”.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud indicó que la muestra que arrojó un resultado falso positivo, reportada por la FDA el domingo 19 de julio, se obtuvo de un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas. Este cargamento de lechuga no ingresó a territorio estadounidense.