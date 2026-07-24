Salud

Confirman que Lechuga Mexicana No Está Vinculada a Brote de Ciclosporosis en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos han confirmado que la lechuga mexicana no está involucrada en el brote de ciclosporosis que causa diarrea explosiva

Lechuga de México no causa ciclosporosisLechuga de México no causa ciclosporosis. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades confirman: la lechuga mexicana está libre de Cyclospora cayetanensis. El brote de ciclosporosis en EE.UU. no tiene relación con productos de México. Conoce los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+