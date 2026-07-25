Pronóstico del tiempo

Activan Alerta por Lluvias y Granizo Hoy en CDMX: ¿Qué Alcaldías Reportan Afectaciones?

Se activa la Alerta Amarilla en varias alcaldías de la CDMX, en tanto, también se registra lluvia en el Edomex

Lluvias ya provocan afectaciones en la CDMXFoto: Cuartoscuro
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