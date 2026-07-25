Activan Alerta por Lluvias y Granizo Hoy en CDMX: ¿Qué Alcaldías Reportan Afectaciones?

Las lluvias de hoy 24 de julio de 2026 en CDMX, ya provoca afectaciones en distintas zonas de la ciudad; estos son los detalles.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las demarcaciones más afectadas es Cuauhtémoc, especialmente en el primer cuadro de la alcaldía.

En tanto, las autoridades activaron la Alerta Amarilla por lluvia y caída de granizo en la siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco,

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Por está razón, las autoridades piden a la población mantenerse alerta y evitar las conductas que puedan poner en riesgo su vida. Asimismo, solicito seguir estas recomendaciones clave para las lluvias en CDMX:

Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad

No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje

Mantén limpias las coladera y banquetas

Barre el techo de tu casa, no dejes que se acumule basura y hojarasca

Maneja con precaución

En caso de emergencia, llama de inmediato al 9-1-1

¿Dónde hay afectaciones por lluvias en CDMX HOY?

De acuerdo con el radar meteorológico de la Ciudad de México, las lluvias fuertes con granizo ya se presentan en diversas zonas de alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Por lo que en estos puntos los habitantes señalan que ya se presentan encharcamientos, algunos de gran tamaño. Los automovilistas disminuyen la velocidad para evitar daños a sus unidades, así como para prevenir un accidente.

Ojo, porque si usas el transporte público, recuerda que todos los sistemas, especialmente el Metro CDMX, también baja su velocidad por seguridad de los pasajeros. Así que es posible que se presenten retrasos y aglomeraciones en las distintas rutas.

EPP