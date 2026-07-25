Activan Alerta por Lluvias y Granizo Hoy en CDMX: ¿Qué Alcaldías Reportan Afectaciones?
Se activa la Alerta Amarilla en varias alcaldías de la CDMX, en tanto, también se registra lluvia en el Edomex
Se activa la Alerta Amarilla en varias alcaldías de la CDMX, en tanto, también se registra lluvia en el Edomex
Las lluvias de hoy 24 de julio de 2026 en CDMX, ya provoca afectaciones en distintas zonas de la ciudad; estos son los detalles.
De acuerdo con los primeros reportes, una de las demarcaciones más afectadas es Cuauhtémoc, especialmente en el primer cuadro de la alcaldía.
En tanto, las autoridades activaron la Alerta Amarilla por lluvia y caída de granizo en la siguientes alcaldías:
Álvaro Obregón
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
Iztacalco,
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
Por está razón, las autoridades piden a la población mantenerse alerta y evitar las conductas que puedan poner en riesgo su vida. Asimismo, solicito seguir estas recomendaciones clave para las lluvias en CDMX:
Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad
No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje
Mantén limpias las coladera y banquetas
Barre el techo de tu casa, no dejes que se acumule basura y hojarasca
Maneja con precaución
En caso de emergencia, llama de inmediato al 9-1-1
De acuerdo con el radar meteorológico de la Ciudad de México, las lluvias fuertes con granizo ya se presentan en diversas zonas de alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc.
Por lo que en estos puntos los habitantes señalan que ya se presentan encharcamientos, algunos de gran tamaño. Los automovilistas disminuyen la velocidad para evitar daños a sus unidades, así como para prevenir un accidente.
Ojo, porque si usas el transporte público, recuerda que todos los sistemas, especialmente el Metro CDMX, también baja su velocidad por seguridad de los pasajeros. Así que es posible que se presenten retrasos y aglomeraciones en las distintas rutas.
EPP
Se observan #lluvias de intensidad fuerte con caída de #granizo en: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia y @AlcCuauhtemocMx.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 25, 2026
Mantente informado. PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/OaAvq0PFXP
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 24, 2026
Toma Previsiones pic.twitter.com/81ZpfbhdmQ