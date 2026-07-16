¿Qué Hacer Gratis en Barrios Mágicos de CDMX? Desde Pueblos En Montaña Hasta Comida Tradicional

Las vacaciones de 2026 han comenzado y es momento de planear las actividades para disfrutar el verano y sin tener que salir de la ciudad. Por ello, te damos algunas ideas para disfrutar de los barrios mágicos de la CDMX.

En la Ciudad de México hay una gran variedad de ofertas culturales y artísticas. Su riqueza radica en la identidad y tradiciones que hacen especial a cada demarcación.

Ahora bien, en diversas ocasiones las autoridades han presentado iniciativas para retomar los programas turísticos en la ciudad, los cuales están enfocados en los Barrios Mágicos, pero, ¿qué son estos lugares?

De acuerdo con la Ley de Turismo de la CDMX, los Barrios Mágicos son áreas territoriales de las alcaldías, que por sus características naturales, ecológicas, históricas o culturales, poseen identidad propias. Otro punto importante, es que los habitantes tienen un sentido de pertenencia.

En 2011, la distribución del programa original de los Barrios Mágicos, contempló únicamente 21 puntos, los cuales fueron definidos por su alta densidad histórica y cultural. Estos se concentraban en la Cuauhtémoc con la Roma-Condesa, Santa María la Ribera, Zona Rosa y Garibaldi o en la alcaldía Miguel Hidalgo con Tacuba, Tacubaya y Santa Julia.

Sin embargo, se sabe que la Ciudad de México es más que solo la zona centro, por lo que en las periferias es posible encontrar joyas culturales, artísticas y gastronómicas.

Así que toma nota, porque en N+ preparamos una lista con varias actividades y lugares que puedes visitar en la CDMX durante estas vacaciones de 2026.

¿Qué hacer Gratis en los Barrios Mágicos de CDMX?

Estos son algunos sitios donde puedes encontrar diversión prácticamente de manera gratuita en la Ciudad de México. Además, en tus planes puedes incluir a personas de todas las edades.

Álvaro Obregón

En Álvaro Obregón puedes visitar la zona de San Ángel y Chimalistac, debido a que están catalogadas por su conservación urbana y un ambiente de pueblo colonial. Por ejemplo, en San Ángel, vas a caminar sobre su empedrado y conocer plazas tradicionales, tales como San Jacinto, el Ex-Convento del Carmen y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, un hito de la arquitectura funcionalista diseñado por Juan O'Gorman.

En el caso de Chimalistac, puedes visitar uno de sus principales atractivos que son los puentes de piedra sobre el cauce del viejo río y la Capilla de San Sebastián.

Azcapotzalco

En el Norte de la CDMX hay mucho por descubrir y en Azcapotzalco la música y tradición convergen en un sinfín de actividades.

Puedes empezar en la Parroquia y Ex-Convento de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago (fundado por los dominicos en el siglo XVI). Pon mucha atención, ya que su atrio fue escenario de la última batalla de la Guerra de Independencia. Además, puedes encontrar diversos lugares para probar su gastronomía local en su mercado público y cantinas históricas.

También puedes visitar el famoso Parque de la China, ubicado en la colonia Clavería. En este lugar puedes pasear por las áreas verdes y visitar la escultura en honor al cantante mexicano José José, ya que él creció y vivió mucho tiempo en esa comunidad.

Si te interesa conocer más sobre su música y su historia, hay paseos en “La Nave del Olvido”, que es un Hormigabus. Durante el recorrido visitan calles, locales y puntos clave en la trayectoria del interprete de El Triste.

Durante tu visita por Azcapotzalco, puedes aprovechar la conexión que tiene la Línea 7 del Metro CDMX, con el Parque Bicentenario. Ahí puedes realizar actividades recreativas y pasar un rato agradable

Benito Juárez

En la Benito Juárez puedes visitar el barrio de Mixcoac, que era un antiguo pueblo prehispánico y luego se convirtió en una zona para que la aristocracia porfiriana pudiera descansar en el verano.

Si acudes, no olvides visitar la Plaza Jáuregui y el Templo de Santo Domingo de Guzmán, ya que forman un conjunto del siglo XVI con un jardín central sumamente tranquilo.

También la Zona Arqueológica de Mixcoac, que es un pequeño asentamiento dedicado al dios Mixcóatl.

Coyoacán

El Centro Histórico de Coyoacán y Santa Catarina es clave en tu visita, ya que se trata de uno de los cuadrantes con mayor flujo cultural, reconocido históricamente por albergar a creadores, intelectuales y conservar arquitectura civil del siglo XVI en adelante.

Puedes comenzar en la arbolada calle Francisco Sosa, que conecta la Plaza de Santa Catarina con el Jardín Centenario y la parroquia de San Juan Bautista. No olvides pasar por el Museo Frida Kahlo (Casa Azul) y la preservación de su traza urbana de estilo virreinal.

Cuajimalpa de Morelos

La alcaldía Cuajimalpa está en los límites del Estado de México. Su ubicación permite tener acceso a áreas verdes y zonas ecológicas importantes, como el Desierto de los Leones.

En la escapada boscosa aprovecha para visitar el Ex-Convento del siglo XVII construido por la orden de los Carmelitas Descalzos, famoso por sus celdas de meditación subterráneas, jardines húmedos y el Museo de Sitio.

También da una vuelta por la parroquia de San Pedro Apóstol y Jardín Hidalgo, ya que conserva un aire de pueblo de montaña con su quiosco tradicional.

Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc vas a encontrar una diversidad de turismo, debido a que en esta demarcación hay un sinfín de sitios históricos y llenos de tradiciones. Puedes dar un paseo por el Centro Histórico, visitar sus museos, admirar su arquitectura y dar una vuelta por los barrios que todavía forman parte de la Merced o Tepito, que están llenos de historia.

Si vas más hacía la zona de Buenavista, puedes recorrer Santa María la Ribera y San Rafael. Ambos barrios comparten raíces históricas desde la época colonial en un antiguo asentamiento llamado San Cosme. Son destacados por su valor arquitectónico y su dinamismo cultural.

Gustavo A. Madero

La GAM, al norte de la Ciudad de México, tiene muchos atractivos, principalmente en la Basílica de Guadalupe. Si te interesa el turismo religioso, puedes comenzar por la Villa de Guadalupe.

“La Villa” es el segundo centro ceremonial católico más visitado del mundo, catalogado por su riqueza histórica, arquitectónica y de turismo religioso. No olvides visitar la Capilla del Pocito y el Cerro del Tepeyac, ya que sus jardines, fuentes monumentales y el Cementerio del Tepeyac, te van a sorprender.

Iztacalco

Al oriente de la Ciudad de México se ubica Iztacalco, considerada una de las zonas urbanas más antiguas y tradicionalmente lacustres, conformada por barrios prehispánicos que subsistieron en medio del canal de la Viga.

Recorre la parroquia y Ex-Convento de San Matías Apóstol, una joya franciscana del siglo XVI rodeada por callejones estrechos que siguen la traza original de los canales transitados por canoas antes de que fueran pavimentados.

Aprovecha tu paso y da una vuelta por las ermitas coloniales, que son pequeñas capillas de barrio como la de la Asunción o de la Santa Cruz.

Iztapalapa

En Iztapalapa es importante que visites Culhuacán. Es un pueblo originario de gran relevancia religiosa y política que sobrevivió a la época virreinal como un centro de producción agrícola y de educación monástica.

Empieza por el Ex-Convento de San Juan Evangelista (siglo XVI), un inmueble a cargo del INAH que funciona como museo de sitio. En este lugar conservan pinturas murales realizadas por artistas indígenas (tlacuilos) y estanques del antiguo molino de papel del siglo XVI, el primero establecido en la Nueva España

Finalmente, puedes hacer un recorrido en el Cerro de la Estrella. Este punto era el escenario de la ceremonia del Fuego Nuevo. Puedes conocer la zona arqueológica, Museo de Sitio y senderos para caminar y disfrutar de una de las vistas panorámicas más impresionantes de la capital.

La Magdalena Contreras

Al sur de la Ciudad de México, visita la Magdalena Atlitic, uno de los pueblos originarios más pintorescos, ubicado en las inmediaciones del Parque Nacional de Los Dinamos.

Verás la transición natural entre el entorno urbano y el boscoso. En su plaza central destaca la parroquia de María Magdalena (siglo XVIII), que conserva un estilo rústico montañés.

Ojo, porque el pueblo es famoso por sus criaderos de truchas y el andador gastronómico que conecta directamente con la zona del único río vivo de la CDMX: el río Magdalena.

Miguel Hidalgo

En la Miguel Hidalgo hay tres barrios mágicos, debido a la fuerte carga histórica y de transición urbana de la zona poniente: Tacubaya, Tacuba y Santa Julia.

Tacubaya cuenta con una invaluable arquitectura vanguardista e histórica. Alberga la Casa Luis Barragán (Patrimonio Mundial de la UNESCO) y el Museo Casa de la Bola, una mansión virreinal perfectamente conservada con jardines de estilo europeo.

Mientras que Tacuba, el antiguo reino de Tlacopan, tiene la parroquia de San Gabriel Arcángel y, muy cerca, el ahuehuete conocido históricamente como el Árbol de la Noche Triste.

En tanto, el barrio de Santa Julia, es famoso por su historia popular y de arraigo vecinal. No olvides visitar el Templo de María Auxiliadora de estilo gótico-neoclásico.

Milpa Alta

Milpa Alta es reconocido por San Pedro Atocpan, un pueblo originario de montaña que ha integrado su herencia comunitaria con la vida metropolitana.

San Pedro Atocpan es el epicentro de la producción de mole de la capital, por eso cada año se realiza la Feria del Mole.

En tu itinerario no olvides incluir el Santuario del Señor de las Misericordias, un templo moderno que ofrece vistas panorámicas del valle de Milpa Alta. Además, está rodeado de locales familiares que conservan recetas artesanales de molienda de chiles y semillas.

Tláhuac

Tláhuac brilla todo el año, pero especialmente en Día de Muertos. En San Andrés Mixquic, un pueblo de arraigo agrícola y lacustre donde sus tradiciones están más vivas que nunca, vas a encontrar diversas actividades.

Aquí podrás visitar el Templo y Ex-Convento de San Andrés Apóstol, construido en el siglo XVI por los agustinos.

Destaca el patio interior virreinal y un cementerio que es muy importante para honrar con flores, miles de veladoras, comida y música, a las personas que se adelantaron en el camino.

No olvides dar un paseo en canoa por sus canales agrícolas activos que aún conservan en esta demarcación.

Tlalpan

Al sur de la Ciudad de México, se ubica Tlalpan, demarcación que mantiene calles empedradas y casonas del siglo XIX.

Puedes visitar el edificio de la Alcaldía, ya que cuenta con murales de Roberto Rodríguez Navarro que ilustran la historia local, la Plaza de la Constitución, el Templo de San Agustín y las antiguas quintas de descanso.

Si tu plan es probar comida deliciosa, no olvides acudir a los portales y cafeterías tradicionales.

Venustiano Carranza

Venustiano Carranza cuenta con grandes ofertas recreativas, pero también guarda mucha historia comercial. Debido a que cuenta con mercados tradicionales que son especiales para la CDMX.

Se trata del mercado de Jamaica, La Merced o Sonora, donde además de encontrar productos a buenos precios, también disfrutarás de comida deliciosa.

En la Merced encuentras el Ex-Convento de la Merced, que es un claustro mudéjar del siglo XVII considerado uno de los más hermosos de América por la ornamentación tallada en sus columnas de piedra.

Y no olvides pasar por la Capilla de Manzanares, la cual es considerada como la capilla más pequeña de la Ciudad de México.

Xochimilco

Xochimilco es una de las alcaldías más visitadas por el turismo. El barrio mágico cuenta con monumentos históricos y un sistema de agricultura ancestral.

En tu visita no puede faltar la parroquia de San Bernardino de Siena (siglo XVI), que resguarda uno de los retablos novohispanos más importantes de América Latina.

Así como la zona chinampera permite visitas a través de embarcaderos como Fernando Celada o Cuemanco, aquí podrás entender la tecnología de cultivo prehispánico que está protegida por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

Ahora que ya tienes todas estas recomendaciones, ¿ya sabes quién te acompañará a una nueva aventura en tus vacaciones 2026 sin salir de CDMX?

EPP