Esposa de Raúl Jiménez lo Defiende de Críticas por Vestir Jersey de Inglaterra: ¿Qué dijo?

Daniela Basso responde a las críticas contra Raúl Jiménez por usar la playera de Harry Kane y defiende la amistad entre futbolistas rivales.

daniela-basso-esposa-defiende-raul-jimenez-jersey-inglaterraFoto: Instagram Daniela Basso

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Raúl Jiménez luce camiseta de Harry Kane y desata críticas. Su esposa, Daniela Basso, responde: "La rivalidad es en la cancha". Conoce la historia detrás del intercambio.

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