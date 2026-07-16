Esposa de Raúl Jiménez lo Defiende de Críticas por Vestir Jersey de Inglaterra: ¿Qué dijo?

Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez, salió en defensa del delantero mexicano después de que una serie de fotografías de sus vacaciones familiares en el Caribe mexicano desataran críticas en redes sociales.

El origen de la polémica

Raúl Jiménez aprovecha sus últimos días de descanso antes de sumarse a la pretemporada del Wolverhampton para su segunda etapa con el club. Durante ese receso, compartió en redes imágenes en las que aparece luciendo una playera de la Selección de Inglaterra con el nombre y el número de Harry Kane, prenda que ambos delanteros intercambiaron al término del duelo de octavos de final entre México e Inglaterra, disputado en el Estadio Ciudad de México, donde el conjunto europeo se impuso 3-2.

La imagen se volvió viral justo en el marco de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, lo que generó comentarios divididos: algunos aficionados celebraron el gesto de camaradería futbolística, pero otros criticaron al mexicano por mostrar aprecio hacia la playera del país que eliminó a México del Mundial 2026.

La respuesta de Daniela Basso

A través de sus historias de Instagram, Daniela Basso decidió responder a las críticas. En una publicación en la que etiquetó a Raúl Jiménez, la esposa del delantero defendió el cariño de su pareja hacia Inglaterra y hacia los jugadores rivales con los que ha convivido durante su carrera en el futbol europeo.

Basso señaló que ella y su familia son completamente mexicanos y que aman a su país, pero subrayó que los jugadores dieron todo de sí en el Mundial.

"La rivalidad es en la cancha no fuera de ella", escribió, pues se trata de "países hermanos y amigos".

Explicó que en el futbol existen amistades genuinas entre futbolistas de distintas selecciones, así como familias, la suya incluida, que han sido recibidas con cariño en países distintos al propio, y añadió que "no tiene nada de malo celebrar la grandeza de personas que les está yendo bien".

Aunque reconoció que "dolió perder contra Inglaterra", Basso destacó que se trata de una nación que le ha dado mucho a su familia, donde han vivido varios años y donde han sido recibidos "con los brazos abiertos". Cerró su mensaje con un llamado directo a la crítica: "personas con micrófono en mano deberían fomentar la paz, y la increíble unión que provoca el futbol en el mundo".

¿Qué hay detrás de la camiseta de Raúl Jiménez?

El intercambio de camisetas entre Jiménez y Kane se dio de forma espontánea al finalizar el partido de octavos de final, una práctica común entre futbolistas como muestra de respeto tras encuentros de alto nivel. Para Jiménez, el jersey tiene un significado adicional: buena parte de su carrera en Europa se ha desarrollado en Inglaterra, primero con el propio Wolverhampton y después con el Fulham, club con el que recientemente terminó su contrato antes de iniciar su regreso a los Wolves.

Daniela Basso buscó cerrar la polémica y poner el acento en el respeto deportivo por encima de la rivalidad de resultados en un Mundial 2026 que ya tiene a Inglaterra fuera de la contienda tras su derrota ante Argentina en semifinales.