Diarrea Explosiva Causas: ¿Qué Hacer para Destruir la Bacteria que Enciende Alertas Sanitarias?

Todavía se desconoce el origen del brote de diarrea explosiva, y especialistas mencionan la importancia de practicar siempre la higiene básica

Diarrea Explosiva Causas: ¿Qué Hacer para Destruir esta Bacteria que Enciende Alertas Sanitarias?Un hombre sufre un dolor agudo en el estómago. Foto: med.stanford

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El tratamiento de referencia contra la diarrea explosiva (ciclosporiasis) es el antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol (cotrimoxazol) y, para los alérgicos a las sulfamidas, expertos citan el ciprofloxacino o la nitazoxanida, además de reposo e hidratación. Con las defensas sanas se suele superar con o sin fármacos

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