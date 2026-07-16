Diarrea Explosiva Causas: ¿Qué Hacer para Destruir la Bacteria que Enciende Alertas Sanitarias?

Luego que la Secretaría de Salud de México emitió hoy un aviso preventivo de viaje a Estados Unidos ante un brote de diarrea explosiva (ciclosporiasis) que ha dejado al menos mil 645 casos confirmados en 34 estados del país vecino, ¿qué hacer para destruir esta bacteria que enciende las alertas sanitarias? y más si se piensa viajar a ese país, para ver la final del Mundial 2026.

Todavía se desconoce el origen del brote de diarrea explosiva, y especialistas mencionan la importancia de practicar siempre la higiene básica, como lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de manipular alimentos.

Los desinfectantes de manos a base de alcohol no eliminan la ciclospora, pero el agua y el jabón son muy eficaces para eliminar el parásito de las manos.

Brotes anteriores se han relacionado con frambuesas, lechuga, albahaca, cilantro, guisantes y mezclas para ensaladas.

Consejos eficaces para eliminar la bacteria de diarrea explosiva

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), estos son algunos consejos al momento de lavar frutas y verduras.

Al lavar cilantro y albahaca, se recomienda separar las hojas.

Para las cebollas, cortar las raíces, retirar la capa exterior y enjuagar con agua mientras se frota la superficie.

Cocinar las frutas y verduras a una temperatura de 70 grados Celsius o ​​superior es eficaz para eliminar la ciclospora.

Las investigaciones demuestran que lavar frutas y verduras con vinagre puede ser beneficioso, no mata el parásito, pero puede ayudar a eliminarlo.

Se recomienda sumergir las frutas y verduras en un recipiente con tres partes de agua y una de vinagre, y removerlas durante unos minutos.

En lugar de comprar ensalada premezclada y lavar las hojas individualmente, opta por una lechuga entera y retira la capa exterior.

Para los melones, frota bien la cáscara antes de cortarlos, ya que el cuchillo puede transportar gérmenes de la cáscara a la pulpa.

Pela las frutas y verduras siempre que sea posible. No olvides lavar las tablas de cortar.

¿Cómo se diagnostica?

Un análisis de heces con una prueba específica que no es rutinaria, por lo que el médico debe pedirla de forma expresa; a veces se necesitan varias muestras.

¿Cómo se puede prevenir?

No hay vacuna, así que lo mejor es evitar los alimentos y el agua que puedan estar contaminados.

Para la lechuga y las verduras de hoja, los expertos en salud aconsejan comprarla completa en vez de bolsas ya lavadas, retirar las dos o tres capas exteriores y lavar el resto bajo el chorro; cocinarlas es lo más seguro. Lo mismo vale para el cilantro, la albahaca y la cebolleta, sin descuidar la higiene de manos.

¿Qué precauciones conviene extremar?

Lavar reduce el riesgo, pero no garantiza eliminar el parásito, que resiste la desinfección química, recuerdan la FDA y los CDC.

Las frambuesas son de lo más difícil de limpiar, porque el parásito se esconde en las grietas de su superficie, y ni congelarlas lo asegura.

¿Qué es la ciclosporiasis y de dónde sale?

Es una intoxicación alimentaria causada por el parásito 'Cyclospora cayetanensis', tan pequeño que solo se ve al microscopio, según la Cleveland Clinic.

Nadie sabe del todo cómo llega a los alimentos y al agua, pero en Estados Unidos los brotes se vinculan una y otra vez a productos frescos, de acuerdo con los CDC. Es importante señalar que una persona puede contagiarse más de una vez.

¿Cómo se contagia?

El contagio es fecal-oral: al comer alimentos o beber agua contaminados con heces, incluida el agua sin tratar de piscinas o pozos, apunta la Cleveland Clinic.

No suele pasar de persona a persona, pues el parásito necesita una o dos semanas fuera del cuerpo para volverse infeccioso, precisan los CDC, que avisan de que la desinfección química habitual no basta para eliminarlo.

¿Qué síntomas provoca y cuánto duran?

El signo más común es una diarrea acuosa, frecuente y a veces explosiva, que va y viene por tandas y puede sumar falta de apetito, adelgazamiento, hinchazón, náuseas, febrícula y fatiga, según la Clínica Mayo.

Suelen aparecer una semana después del contagio y, sin tratamiento, la enfermedad dura de unos días a más de un mes.

No suele ser mortal: de los mil 645 casos confirmados, 141 (9%) acabaron hospitalizados y ninguno falleció, según los CDC.

Los CDC piden además cuidado a quien viaje a zonas tropicales o subtropicales, donde la enfermedad es endémica. Ante una diarrea acuosa persistente conviene acudir al médico.

Infección detrás del brote de "diarrea explosiva"

Estados Unidos afronta el mayor brote de ciclosporiasis (diarrea explosiva) en años, una infección parasitaria que provoca diarreas acuosas y a menudo explosivas.

Desde el 1 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) contabilizaron mil 645 casos autóctonos confirmados y más de 5 mil 100 en estudio en al menos 34 estados, frente a los 249 de 2025, por encima ya del récord de unos 4 mil 700 de 2019.

El epicentro está en Míchigan, el estado más afectado que superaba los 3 mil casos a comienzos de julio, según su departamento de salud, que investiga el origen junto con la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La directora médica de la FDA, Natasha Bagdasarian, señaló que la lechuga aparece de forma recurrente en la investigación, aunque ningún cultivador ni proveedor ha sido confirmado como fuente.

HVI