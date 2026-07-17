¿Qué Sigue tras Publicación de Resultados UNAM? Fechas Clave en Cronograma de Julio 2026

Si aplicaste al concurso de selección para Licenciatura 2026 en la Universidad Nacional Autónoma de México, esto te interesa. Este viernes 17 de julio se publicarán los resultados del examen UNAM, y en N+ te decimos qué sigue según el Cronograma de DGAE: las fechas clave y procesos.

Para que no tengas contratiempos al consultar los resultados de tu examen UNAM, en una nota previa te dimos a conocer el link y horario límite para verificar si quedaste entre los seleccionados para cursar el ciclo escolar 2026-2027/1.

La Máxima Casa de Estudios dio a conocer que este ciclo escolar recibirá a 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso que se integrarán a alguna de las 134 carreras de su oferta académica.

Pero, ojo, porque hay 10 carretas de la UNAM con alta demanda y aquí te decimos cuántos aspirantes se quedan del total que aplica.

¿Qué sigue tras publicación de resultados UNAM 2026? Fechas Clave Julio 2026

Si eres de los afortunados aspirantes que resultó seleccionado, es importante que realices tu examen diagnóstico de inglés y respondas la hoja de datos estadísticos.

Además, debes cumplir con una serie de trámites en los siguientes días. Así que pon atención porque serán por intervalos de tiempo.

De modo que las fechas quedan de la siguiente manera:

17 al 20 de julio 2026: Obtén el diagnóstico del examen en TU SITIO.

- Realiza el examen diagnóstico de inglés.

- Responde la hoja de datos estadísticos.

- Selecciona tu tipo de ingreso (sin antecedentes de la UNAM, cambio de ciclo o cambio de carrera)

- Descarga e imprime la cita de Entrega Documental.

20 al 24 de julio 2026: Obtén la documentación de ingreso en TU SITIO.

Si tu ingreso corresponde a cualquiera de las siguientes opciones, debes descargar e imprimir tu documentación de ingreso en el apartado "TU SITIO".

- Bachillerato UNAM.

- Sistema Incorporado de la UNAM.

- Segunda Carrera (si ya cuentas con el título UNAM).

- Cambio de Plantel

- Cambio de Sistema y/o Cambio de Modalidad.

27 al 31 de julio: Entrega de Documentos Originales, conforme a la cita que descargaste en TU SITIO.

Aplica para ingresos Sin Antecedentes en la UNAM, Cambio de Ciclo o Cambio de Carrera en el local de Registro de Aspirantes.

4 o 5 de agosto 2026: En la sede que indique tu cita.

28 de Julio al 7 de agosto (hasta las 15:00 horas): Obtención de Documentos de Ingreso en TU SITIO.

Aplica para aquellos aspirantes sin antecedentes UNAM, cambio de ciclo o cambio de carrera 24 horas después de haber entregado documentos en el local de Registro de aspirantes.

¿Cuándo inician las clases en la UNAM para ciclo escolar 2026-2027/1?

El Cronograma UNAM - DGAE establece que el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027/1 será el 10 de agosto de 2026.

Luego de que del 3 al 7 de agosto se llevará a cabo la inscripción en los planteles, de acuerdo con la programación de cada uno de éstos.

SARR