¿Qué Sigue tras Publicación de Resultados UNAM? Fechas Clave en Cronograma de Julio 2026

Hay una serie de procesos que debes cumplir previo inicio de clases en la UNAM en agosto 2026, te damos a conocer las fechas del cronograma DGAE

Rectoría de la UNAM. Qué Hacer tras Publicación de Resultados UNAM 2026¡Entérate! Este 17 de julio se publican los resultados de la UNAM para Licenciatura 2026, y en N+ te damos a conocer qué sigue tras conocer quiénes quedaron en la convocatoria. Foto: Cuartoscuro.

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